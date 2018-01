: Sbarchi migranti. 3 morti,anche neonato - NotizieIN : Sbarchi migranti. 3 morti,anche neonato - CybFeed : #BreakingNews Sbarchi migranti. 3 morti,anche neonato - Toniapatty : RT @ugocappellacci: #Pigliaru e #Minniti dicono che il loro compito non è fermare #migranti ma governare il processo. Risultato? Sbarchi di… - saraosalvatore : RT @BarbaraRaval: Accordo #LiberieUguali+#Bonino (presto anche #PD) =Cittadinanza a 500.000 irregolari. In 2 anni diventano 5 MLN (ricongiu… - robymark1 : RT @BarbaraRaval: Accordo #LiberieUguali+#Bonino (presto anche #PD) =Cittadinanza a 500.000 irregolari. In 2 anni diventano 5 MLN (ricongiu… -

Il Mediterraneo in burrasca non ferma una nuova ondata diverso la Sicilia. Sono oltre 1.600 quelli già sbarcati o in viaggio verso i porti italiani. A Catania sono arrivati 513a bordo della nave Ong Aquarius.A Palermo ne sono sbarcati 210dalla nave S.Maria. Ad Augusta ne sono in arrivo 177. Altri 420 profughi sono sulla Sea Watch e 315sulla Open Arms. Su quest'ultimatre salme,tra cui unmorto sulla nave che lo aveva soccorso.(Di giovedì 18 gennaio 2018)