Santi Cazorla | uno spiraglio di luce dopo il calvario

: @victoriamscott @redcannoned Oh Santi Cazorla x - StevenHilleard : @victoriamscott @redcannoned Oh Santi Cazorla x - 9jaGooners : Are you Santi Cazorla in disguise? - Michelelvx5 : @whisky0122 Perché giocava trequartista. Ora si sta adattando agli altri ruoli del centrocampo (mediano quest'anno)… -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il centrocampista dell’Arsenal scalpita per rientrare in campo18 mesi di stop Si sa, l’attività fisica fa bene. Quando si pratica uno sport i benefici non si contano: resistenza, respirazione ottimale, corpo asciutto e magro. Però esistono anche dei rischi, soprattutto per chi fa di uno sport a livello agonistico la sua professione. I ritmi sono alti e gli allenamenti stres. Così come i contrasti in campo con gli avversari. Gli atleti lo sanno. I calciatori, per esempio, sollecitano continuamente le caviglie, i piedi, le ginocchia e i muscoli delle gambe, parti del corpo che spesso incorrono in infortuni, anche piuttosto gravi. C’è chi a causa di un infortunio ha detto addio al calcio all’apice della carriera (ricordate un certo Marco Van Basten?), altri che sono stati costretti a lunghi periodi di stop. Uno dei casi che ha colpito di più tifosi e opinione pubblica è stato ...