Samsung A3 2017 Android 7 come si aggiorna il telefono

Sony Xperia XZ - Xperia XZs - Xperia X Performance - Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8 cominciano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio : Comincia in Europa il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2018 Sony Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia X Performance, Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8

Samsung J3 2017 come si aggiorna Android sul telefono : Istruzioni per aggiornare Samsung J3 2017 all'ultima versione di Android La migliore guida per scaricare e installare ultima versione Android.

ASUS ZenFone 4 - ZenFone 4 Selfie - ZenFone 4 Max - Samsung Galaxy A5 2017 - Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e infine Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità

Samsung chiude il 2017 col botto - LG segue da lontano : Negli ultimi tre mesi del 2017, Samsung ha fatto registrare ricavi per circa 66 trilioni di won, pari a circa 61 miliardi di dollari

Samsung Galaxy S7 miglior smartphone 2017 per vendite in USA : lontanissimo Galaxy S8 : Nel 2017 appena trascorso, il Samsung Galaxy S7 è stato il miglior smartphone Android per vendite secondo il giudizio degli acquirenti che lo hanno scelto copiosi negli USA. Abbiamo una classifica significativa fornita dal sito Swappa, un popolare e-commerce di elettronica che mette al primo posto proprio il top di gamma del 2016 e non il suo successore il Galaxy S8 che invece nella relativa top ten occupa un gradino ben più basso. Prima ...

Crescita da record per Xiaomi - Samsung è ancora irraggiungibile nel mercato degli smartphone del Q3 2017 : Pubblicati i dati statistici delle vendite di smartphone del Q3 2017 da parte di Counterpoint Research: Xiaomi è in continua Crescita, Samsung rimane il brand con la più grossa fetta di mercato.

Fiammante volantino Euronics del 2 gennaio : occhio al prezzo Samsung Galaxy S8 - Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : Niente male il nuovo volantino Euronics 'Supera Saldi 2018' del 2 gennaio, che sconta ancora il prezzo di Samsung Galaxy S8, portandolo a 599 euro (699 nel caso di S8 Plus). L'offerta è senz'altro meno succulenta rispetto a quella figurata a ridosso della scorsa campagna promozionale, quella natalizia per antonomasia. Se ve la siete perse, potrete pur sempre rimediare adesso, anche se a fronte di una spesa leggermente più corposa. Si parla ...

Samsung Galaxy A5 (2017) e A7 (2017) si aggiornano : nuova modalità "Selfie focus" e piccoli miglioramenti : Samsung ha rilasciato per Galaxy A5 2017 e Galaxy A7 2017 un aggiornamento, che, oltre alle patch di sicurezza di dicembre, ha portato diverse novità che migliorano il comparto fotografico

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo corposo aggiornamento in Europa : Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo aggiornamento software a partire dall'Olanda: patch di sicurezza di dicembre e nuove funzioni per la fotocamera, per un totale di più di 400 MB.

Samsung J3 2017 come fare copia incolla testo : fare velocemente copia incolla messaggio Samsung J3 2017 copiare e inserire parte di messaggio su Samsung J3 2017 la guida con le istruzioni.

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Stavolta tocca ai Samsung Galaxy A3 appartenenti a due generazioni diverse, 2016 e 2017, ricevere le patch relative al mese in corso

Ennesimo aggiornamento per Samsung Galaxy S8 con Always On Display : novità di fine 2017 : Da alcune settimane a questa parte si parla del Samsung Galaxy S8 quasi esclusivamente in funzione del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, come del resto abbiamo notato qualche giorno fa parlando di una funzione probabilmente esclusa dal pacchetto software. Tuttavia, non bisogna dimenticare lo sviluppo di altri aspetti legati all'utilizzo quotidiano di questo smartphone, considerando sia la sua diffusione nel nostro Paese, sia l'importanza ...

Smartphone Android in offerta 21 dicembre 2017 : LG V30 - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 21 dicembre sono: LG V30, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy A5 2017 e S8 Plus. Pronti per gli ultimi acquisti di Natale?