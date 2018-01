Salute | dall' Istc-Cnr nuova tecnica per curare disturbi neurologici

Valentina Dallari come sta oggi? Aggiornamenti sulle condizioni di Salute dell'ex tronista : Valentina Dallari come sta oggi? Aggiornamenti sulle condizioni di salute dell' ex tronista. L'evidente eccessiva magrezza di Valentina Dallari ha messo in allarme fan e amici. Dopo tante critiche e ...

Salute - sindrome dell'occhio secco : un aiuto dalla luce pulsata : Roma, 9 gen. (askanews) Bruciore, sensazione della presenza di un corpo estraneo, senso di secchezza, difficoltà ad aprire gli occhi appena svegli e, talvolta, appannamento, riduzione dell'acutezza ...

Viaggi - pagamenti digitali e Salute. Ecco le novità imposte dall'Europa : Stando in tema di digitale, da aprile si rivoluziona il mondo della fruizione di contenuti. Sarà, infatti, possibile accedere anche dall'estero agli abbonamenti online per servizi video, tv o musica .

Michael Schumacher / Come sta? Condizioni di Salute ancora critiche a quattro anni dall’incidente : Michael Schumacher, quattro anni dall’incidente sugli sci a Meribel: Come sta il campione? La famiglia difende la privacy dell'ex Ferrari (Oggi 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:08:00 GMT)

Salute - in Piemonte 36mila colpiti da influenza : dalla Regione l’invito a vaccinarsi : Ad oggi sono 36mila i casi di persone colpite dall’influenza stagionale in Piemonte: l’incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. Lo rende noto Regione Piemonte. La fascia d’età più colpita è sempre quella infantile con 27 casi per 1000 assistiti mentre per gli adulti l’incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra65enni di 3 casi. L’andamento della curva epidemica è sostanzialmente simile a quello della stagione ...

Cellulari e Salute : dalla California arrivano le nuove linee guida per proteggerci : Dal dipartimento della Sanità pubblica della California sono giunte nuove e importanti linee guida che sanciscono il giusto utilizzo dei Cellulari e menzionano i possibili rischi per la Salute che si celano dietro lo scorretto uso dello smartphone. Secondo le nuove linee guida tenere il cellulare in tasca o vicino al letto durante la notte può essere particolarmente dannoso per la Salute. Direttive che erano già state date in passato ma che ...

Ambiente : resistenza agli antibiotici causata dall’inquinamento - Salute a rischio : A causa della resistenza agli antibiotici causata dalla dispersione nell’Ambiente di sostanze chimiche impiegate in allevamenti e colture la salute dell’uomo è sempre più a rischio: lo ha rilevato l’agenzia ambientale delle Nazioni Unite, l’Unep, secondo cui questo tipo di inquinamento rappresenta una delle principali minacce emergenti per la salute globale. Nel mondo, spiega l’agenzia, 700 mila persone muoiono ogni ...

Salute - movimento e apprendimento proteggono il cervello dall'età : Roma, 27 nov. (askanews) Una certa quantità di esercizio aerobico aumenta la quantità e la rigenerazione delle cellule celebrali danneggiate, effetto che si estende anche all'atrofia causata dall'età ...

Dalla bio cosmesi certificata alle proposte veg - sabato al via Modena Benessere Festival : Salute a 360 gradi : Oltre 200 espositori specializzati in discipline bio-naturali si danno appuntamento sabato 25 e domenica 26 novembre a ModenaFiere. Novità di questa edizione è un’area interamente dedicata alla cosmesi naturale e biologica certificata dove provare i prodotti di oltre 30 aziende qualificate provenienti da tutta Italia. Spazio al mondo “veg” con showcooking crudisti e proposte a tema, 500 massaggi gratuiti, free lesson di yoga e arti ...

12 superfood che fanno bene alla Salute consigliati da Carlo Cracco (e dalla scienza) : Sarebbero una bellissima coppia di alleati da avere in cucina tutti i giorni. Un medico, ricercatore, che con i suoi consigli ti aiuti a scegliere gli alimenti che fanno bene alla salute, e uno chef – addirittura stellato – che ti spieghi come portarli in tavola al meglio. Antonio Moschetta e Carlo Cracco insieme hanno scritto "Il buono che fa bene" in libreria con Vallardi Editore dal 20 novembre. Carlo Cracco è il primo chef ...

Salute : dall’endocrinologo la verità sull’acqua - le regole del bere sano : Acque ‘leggerissime’, povere di sodio o calcio, alleate di Salute e linea per essere ‘più belli dentro e fuori’. Mentre spuntano anche in Italia ‘water bar’ e locali per degustarla, l’acqua è protagonista di studi, articoli e pubblicità. Ma quali sono le regole per berla in modo sano? “Da qualche tempo diversi messaggi pubblicitari ci inducono a bere grandi quantità d’acqua per ...

Salute e malattie : attenzione alle diagnosi sul web - ecco come difendersi dalle notizie sbagliate : Si moltiplicano i punti di accesso all’informazione ma quella on line non sempre è verificata o trasmessa da fonti attendibili: la Salute, la sofferenza, la malattia sono temi delicati che toccano profondamente le persone che ne sono coinvolte. ecco perché le ricerche online su questi argomenti sono aumentate vertiginosamente. Ma quali sono i motivi che spingono le persone ad affidarsi sempre più di frequente alle ricerche su Internet per ...