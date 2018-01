Salto con gli sci femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Katarina Althaus e Maren Lundby favorite per l’oro - ma le giapponesi ci proveranno : Il Salto con gli sci femminile farà a PyeongChang 2018 la sua seconda apparizione alle Olimpiadi Invernali. le ragazza gareggeranno dal trampolino Normal Hill della località della Corea del Sud, struttura tipica su cui gareggiano durante la stagione, anche se l’HS 109 è più lungo della maggior parte dei trampolini piccoli. Diverse atlete si presenteranno alle gare a Cinque Cerchi con ambizioni. Andiamo a scoprire chi sono. Lundby Maren: al ...

Equitazione - Salto Ostacoli : i convocati dell’Italia per CSIO 5* di Abu Dhabi : Tutto pronto per il CSIO 5* di Abu Dhabi (UAE) di Salto Ostacoli, che sarà in scena dal 14 al 17 febbraio prossimi. La FISE ha scelto gli azzurri che saranno al via della manifestazione negli Emirati. Questi i convocati azzurri: l’agente Fiamme Oro Luca Coata (Crandessa); il caporal maggiore Simone Coata (Dardonge o Luce Luce); il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232); Luca Maria Moneta (Connery). Per quanto riguarda il ruolo di capo ...

Salto con gli sci - Mondiali volo Oberstdorf 2018 : i convocati dell’Italia. Ci provano Insam e Colloredo : Si ferma la Coppa del Mondo di Salto con gli sci, ci si sposta verso la competizione iridata che riguarda il volo: i Mondiali sull’HS235 di Oberstdorf (Germania). Il programma prevede giovedì 18 gennaio le qualificazioni alle ore 16.00. Poi una formula particolare che prevede quattro serie: venerdì 19 alle 16 la prima alla quale prenderanno parte 40 concorrenti, 30 per la seconda serie subito dopo. Sabato 20 gennaio ci saranno invece la ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Kamil Stoch vuole rifarlo ancora… : Kamil Stoch, con la vittoria dell’ultima Tournée dei Quattro Trampolini imponendosi in tutte le gare, è entrato di diritto nel club dei più vincenti di sempre nel Salto con gli sci. Tra meno di un mese, alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, andrà alla ricerca di nuovi record, senza dimenticare che ormai 4 anni fa a Sochi 2014 era stato capace di conquistare due medaglie d’oro da trampolino grande e trampolino piccolo. Il polacco si ...

Russia - asSalto con coltelli ad una scuola di Perm : diversi feriti - due sono gravi : Secondo il ramo locale del Comitato Investigativo russo l'incidente è avvenuto quando due studenti di una scuola del distretto di Motovilikhinsky, armati di coltelli, hanno iniziato a litigare tra loro e altri studenti e insegnanti hanno tentato di interrompere la lotta

Russia : asSalto con coltelli in una scuola di Perm - feriti : Almeno 8 studenti e un insegnante sono stati feriti a Perm, nella scuola 127, quando, al rientro dalle vacanze natalizie, due sconosciuti mascherati li hanno assaliti con dei coltelli. Lo riportano le ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : cancellata la gara di Bad Mitterndorf : Il vento non ha lasciato scampo sul trampolino di Bad Mitterndorf, in Austria: la gara odierna, la seconda del week end e ultimo appuntamento prima dei Mondiali di volo di settimana prossima ad Oberstdorf, è stata cancellata a causa delle condizioni atmosferiche, che non hanno permesso il regolare svolgimento della competizione in sicurezza sul trampolino HS 225. Sin dalle prime ore del pomeriggio, la qualificazione era stata cancellata proprio ...

Sudafrica - esplode la rabbia contro lo spot “razzista” di H&M : l’asSalto a un negozio di Johannesburg : esplode la protesta a Johannesburg, in Sudafrica, contro il marchio di abbigliamento H&M, accusato di aver diffuso uno spot razzista (in una pubblicità una felpa con la scritta “la giungla più cool del mondo” è indossata da un bambino nero). come si vede nel video postato sui social network, diversi negozi della catena svedese sono stati presi di mira e vandalizzati da alcuni gruppi di attivista dell’Economic Freedom ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Tauplitz 2018 : Andreas Stjernen batte Tande - terzo lo svizzero Ammann : Andreas Stjernen vince la gara di volo con gli sci sul trampolino austriaco di Tauplitz-Bad Mitterndorf, prima prova di Coppa del Mondo dopo la Tournée dei Quattro Trampolini vinta da Kamil Stoch. Si tratta della seconda vittoria in questa stagione per un atleta norvegese, dopo quella ottenuta da Fannemel a Engelberg, a fine 2017. Stjernen ha costruito la propria vittoria con un grandissimo primo Salto da 229 metri e 205,6 punti, nettamente ...

Salto con gli sci - Lundby cala il tris sull'HS100 di Sapporo : Lara Malsiner nella top ten : tris stagionale per Lundby sull'HS100 di Sapporo, Lara Malsiner è nona Terzo trionfo stagionale di Maren Lundby nella Coppa del mondo femminile di Salto. La norvegese, vincitrice a Lillehammmer e Hinterzarten, si è imposta anche sull'HS100 di Sapporo, dove ha totalizzato 252,9 punti, sufficienti per precedere la tedesca ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 – Maren Lundby vince a Sapporo! Lara Malsiner ottima nona : A Sapporo (Giappone) è ricominciata la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci femminile. La settima tappa ha premiato ancora una volta la norvegese Maren Lundby che ha infilato la terza vittoria stagionale e si è portata al comando della classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina Althaus, sua grande rivale in quest’annata che oggi si è dovuta accontentare del secondo posto in classifica. Sull’HS100 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2017-2018 : azzurri senza lampi nella prima parte di stagione : Con la fine della Tournée dei Quattro Trampolini, è calato il sipario sulla prima parte della stagione agonistica della Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Sebastian Colloredo, Davide Bresadola e Alex Insam hanno gareggiato costantemente nel massimo circuito FIS, ma solo a tratti hanno colto buoni risultati. Il migliore è stato proprio l’esperto Colloredo, l’unico che fino a questo momento è riuscito ad entrare in zona punti. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le tappe di Tauplitz e Sapporo : ci sono gli Insam e Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con sci prosegue a pieno ritmo dopo la Tournée dei Quattro Trampolini. Gli uomini si sposteranno sull’HS 200 di Tauplitz/Bad Mittendorf (Austria) e l’Italia sarà presente all’appuntamento con Alex Insam e Sebastian Colloredo: in programma le qualificazioni venerdì 12 gennaio, poi due gare nel weekend. Il trampolino è ideale per cercare di andare a caccia del nuovo record italiano: a marzo Insam ...

Salto con gli sci - nonno Kasai all'ottava Olimpiade : il primo record è già suo : Il giapponese ha raccolto anche 17 vittorie individuali in coppa del Mondo, a cui partecipa da 30 edizioni, dal 1988. La sua storia è fonte d'ispirazione in diversi Paesi, devoti al culto del Salto ...