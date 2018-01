: Ronaldinho, la lettera d’addio al calcio: “vi racconto la mia storia” Per approfondire - CalcioWeb : Ronaldinho, la lettera d’addio al calcio: “vi racconto la mia storia” Per approfondire -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) “Grazie Signore per questa vita che mi hai dato, per la famiglia, gli amici e la mia professione!!! Dopo quasi tre decenni dedicati al, lascio il mio piu’ grande sogno, un sogno realizzato!!!”. Con un lungo post sui social,ha salutato ufficialmente il mondo del, che gli ha regalato gloria, soldi e la possibilita’ di indossare le maglie di tanti club prestigiosi, come Psg, Barcellona e Milan. “Per 20 anni ho fatto professionalmente cio’ che ho amato – scrive l’ex rossonero, campione del mondo con il Brasile nel 2002 – Ho vissuto intensamente questo sogno di bambino, ogni istante: viaggi, vittorie, sconfitte, inno nazionale, la camminata nel tunnel, lo spogliatoio, l’ingresso in campo, gli scarpini che ho usato, i palloni buoni e cattivi, gli omaggi che ho ricevuto, gli imbranati con cui ho giocato, ...