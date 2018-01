Roma | traffico di droga collegato alla mafia siciliana | 28 arresti

Mafia cinese - arresti tra Prato e Roma : “Monopolio del traffico di merci prodotte in Cina e egemonia nella logistica” : Blitz della Polizia contro la Mafia cinese. Centinaia di agenti hanno eseguito in varie città italiane e di paesi Ue diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti nei confronti di persone che secondo le indagini fanno parte di un’organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari paesi europei. Usando il metodo mafioso, hanno ricostruito gli inquirenti, i fermati si assicuravano il monopolio in tutta Europa ...