Roma | senti Corvino | ' Badelj | se parte credo vada ai giallorossi'

Forlivese pubblica il Romanzo 'Solo perché ti senti bene' : Il libro si inserisce nel filone della narrativa contemporanea cercando di raccontare il mondo delle complesse relazioni uomo donna dagli occhi di un seduttore per vocazione, che condivide le proprie ...

Roma - Raggi : “Mi do come voto 7 e mezzo. Grillo? Ci sentiamo e siamo più compatti di prima” : “Mi sono data un sette e mezzo per il lavoro fatto e lo confermo: continuiamo a trovare cadaveri dietro ogni porta che apriamo”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Massimo Giletti nella trasmissione Non è l’arena (La7). La prima cittadina M5s smentisce l’allontanamento di Beppe Grillo dal movimento: “Certo che ci sentiamo, ogni giorno s’inventano qualche storia. Stiamo andando avanti più compatti di prima. ...

Rifiuti di Roma - l'Abruzzo : "Ci presentino un piano e vedremo" : Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del comune di Roma, attacca il PD, sostenendo che il partito di Renzi sta facendo speculazione politica: l'Emilia Romagna, aggiunge a Effetto Giorno, ha ...

Roma - il problema non sono gli assenti ma i presenti : Ma qualcuno è davvero convinto che la Roma abbia perso contro l'Atalanta perché in campo non c'era Nainggolan? No, la Roma è stata sconfitta semplicemente perché in campo non c'era la Roma. Non una ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Roma dominata - ci sentiamo forti" : ROMA - "Non entro nel merito dell'espulsione di De Roon e della mia cacciata, perché ho sentito dei commenti che non mi sono piaciuti. Kolarov fa anche l'occhiolino, cosa voleva dire secondo voi?" . ...

Calciomercato Roma - Bruno Peres in partenza? Sentite le parole del brasiliano : La Roma è attesa quest’oggi dalla gara casalinga con l’Atalanta. I giallorossi vogliono riscattare il deludente pareggio ottenuto con il Sassuolo una settimana fa e in generale un mese di dicembre non certo positivo. Sul fronte mercato ci sono da registrare i contatti con il Benfica per la cessione di Bruno Peres, che sembra non convincere Di Francesco. Il brasiliano però pare avere idee diverse sul futuro. Ecco cosa ha dichiarato ai ...

Il sindaco Raggi al Circo Massimo : 'Auguri a tutti - che Roma possa sentirsi una comunità'. E Di Maio non si avvicina al palco : E sul fatto che l'Emilia Romagna prenda i rifiuti di Roma utilizzando anche il termovalorizzatore di Parma? 'Oggi - taglia corto il candidato premier - non si parla di politica, è il primo dell'anno'.

Roma - 'Il consiglio è pubblico ma non è consentito l'ingresso al pubblico' : ironia per il verbale del municipio : Il cortocircuito stavolta è puramente linguistico. E in IV municipio, quello che a primo impatto sembra un esercizio tautologico condotto un po' maldestramente, si trasforma in un caso 'social'. Uno ...

Roma - senti Totti : “Questo calcio è solo business. Allenatore? Per ora no…” : Roma, senti Totti: “Questo calcio è solo business. Allenatore? Per ora no…” Serie A News calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, senti Totti- Ospite alla Dubai International Sports Conference, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo recente addio al calcio, sul suo prossimo futuro e sul calcio di oggi. Tiratine d’orecchie per gli ...

Juve - senti Ranieri : 'Ecco cosa deve temere della Roma' : L'ex tecnico di Roma e Juve Claudio Ranieri ha parlato al Corriere dello Sport prima del big match di questa sera: 'Quale è il reparto più forte della Juve e quello più forte della Roma? Il reparto più forte della Juve è, me lo faccia dire così, che tutti possono fare gol. ...

Romairone - ds Chievo : “Non ho ancora sentito Giuntoli per Inglese” : Poche alternative valide in attacco per Maurizio Sarri. L’allenatore toscano del Napoli si è lamentato nelle ultime settimane di pochi giocatori all’altezza dei “titolarissimi”. Con Ounas ancora non pronto e Giaccherini sempre più ai margini della squadra, soprattutto dopo l’ultima prova in Coppa Italia, Roberto Inglese potrebbe rappresentare l’arma in più della compagine azzurra a partire da gennaio. L’attaccante del Chievo ...

Inchiesta Consip - sentito a Roma il comandante della Legione Toscana - Emanuele Saltalamacchia : Insieme a lui sono accusati degli stessi reati il ministro dello Sport, Luca Lotti e il comandante Generale dell'Arma, Tullio Del Sette. Le accuse a Saltalamacchia e la testimonianza dell'ex ad di ...