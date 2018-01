Roma | scontro tra auto e moto sul Gra | morto centauro

Inter-Roma - lo scontro diretto è senza rete : Strano, ma vero: sarà il mal di gol ad accompagnare l'Inter e la Roma allo scontro diretto di domenica sera a San Siro. Unite, dunque, nella crisi che è certificata soprattutto dalla mancanza di ...

Roma - scontro in tangenziale : un morto : Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla tangenziale est a Roma. L'uomo era a bordo di una moto Suzuki che, per cause in corso di accertamento, all'altezza ...

Roma - scontro Palazzo Chigi-Campidoglio - Gentiloni : "Scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima delle elezioni" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier

Incidente stradale/ Roma - scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Scontro nel centrodestra sui vaccini. Salvini : “Li aboliremo”. Romani : “Sono utili” : Il dibattito sui vaccini torna a scaldarsi. «Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche», twitta il leader della Lega Matteo Salvini. La replica non si fa attendere: «La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza», dichiara...

Roma - CAMION INVESTE 17 AUTO A BALDUINA/ Incidente e malore alla guida : morto il conducente dopo maxi scontro : ROMA, CAMION frigo INVESTE 17 AUTO parcheggiate nel quartiere BALDUINA, in via Marziale: Incidente mortale e malore per il conducente, morto dopo il maxi scontro per le troppe ferite(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:17:00 GMT)

E' scontro sui rifiuti di Roma : E' scontro aperto fra il Comune di Roma e la Regione Lazio sui rifiuti della Capitale . L'emergenza è infatti al centro di un duro botta e risposta fra le due amministrazioni, con l'assessora all'...

Rifiuti Roma - scontro Comune-Regione. Assessora M5s : “Ritardi dovuti a giunta Zingaretti. Spero via libera Abruzzo” : Dopo le accuse a distanza tra la sindaca di Roma e il presidente della Regione Emilia Romagna, ora la polemica Rifiuti riapre lo scontro tra Campidoglio e Regione Lazio. In attesa che dall’Abruzzo arrivi il via libera per accogliere i Rifiuti della Capitale, l’assessore all’Ambiente M5s Pinuccia Montanari ha scritto su Facebook dicendo che, i rallentamenti sono dovuti alla giunta regionale Pd: “Facciamo chiarezza. Tutti ...

Serie A 2018 - Pagelle Juventus-Roma : 1-0 nello scontro al vertice all’Allianz Stadium. Benatia decide la partita : La Juventus batte la Roma per 1-0 nel posticipo della 18a giornata, pur soffrendo nel finale, e si riporta a -1 dal Napoli. A decidere la sfida la rete al 18′ di Benatia. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida dell’Allianz Stadium. JUVENTUS Szczesny 7 Inoperoso in avvio di gara, si fa trovare prontissimo su El Shaarawy e Schick. Barzagli 6,5 Imbriglia De Rossi, costringendolo al fallo da giallo e placandolo dopo un ottimo avvio. ...

LIVE Pagelle Juventus-Roma - Serie A 2018 in DIRETTA : scontro al vertice all’Allianz Stadium. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Roma Il match di cartello della diciottesima giornata di campionato va in scena all’Allianz Stadium di Torino: alle 20.45 calcio d’inizio di Juventus-Roma, sfida che vale un posto al sole nella volata per il platonico titolo di Campione d’inverno della Serie A italiana di calcio. I bianconeri infatti hanno finora conquistato 41 punti in 17 gare, mentre i giallorossi ne hanno ottenuti ...

Juventus - Allegri : "Obiettivo centrato e con la Roma sarà uno scontro diretto" : "Abbiamo centrato l'obiettivo. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita per intensità ed aspetto tecnico, nella ripresa abbiamo aspettato il Genoa. Il 2-0 ha chiuso la sfida". Massimiliano ...

Roma - da maggio per entrare al Pantheon si pagheranno 2 euro. Scontro tra Comune e ministero dei Beni culturali : Il Pantheon diventa a pagamento. Ed è di nuovo guerra fra il ministero Beni culturali e Roma Capitale. Non solo per il ticket da 2 euro che verrà applicato in virtù della convenzione sottoscritta fra il Governo italiano e il Vicariato di Roma, ma anche perché dal 2 maggio 2018 la Basilica di Santa Maria ad Martyres – il nome cristiano del tempio adrianeo – sarà la prima chiesa nella storia Romana ad ingresso non gratuito. “Un momento triste per ...