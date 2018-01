Roma | Raggi | Ama sta lavorando a bando lavorazione indifferenziata

Roma - Raggi : spinta M5S c'è - dopo 10 mesi Piano rifiuti : Roma, 18 gen. (askanews) 'Abbiamo individuato dei nuovi siti per lavorare i nostri rifiuti, solo dopo 10 mesi avevamo già un Piano per i rifiuti. La spinta M5S c'è'. Lo ha detto la sindaca di Roma ...

Rifiuti Roma - Bianchi (Pd) : da Raggi-Montanari solo prese in giro : Roma, 18 gen. (askanews) 'Ogni giorno di più le bugie della Raggi e della Montanari si rivelano per quello che sono: una presa in giro e un danno per tutti'. Lo dichiara Stella Bianchi, deputata del ...

"M" di Michele Santoro si occupa di Roma - ospite Virginia Raggi : giovedì 18 gennaio : La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley "M" di Michele Santoro con Saviano, Vauro e Andrea ...

Il maiale di Roma infuoca il botta e risposta Raggi-Meloni : C’è un maiale che vaga per Roma da giorni. È il convitato di pietra di una diatriba che va avanti dallo scorso giovedì. È “l’immagine di Roma”, secondo Giorgia Meloni, che ha diffuso su Facebook l’immagine del suino, paparazzato mentre grufola tra i rifiuti di un marciapiede della Capitale.Qualcuno grida alla “fake-news” ma non è una bufala. L’animale continua ad ...

Roma - Meloni : lieta sapere che Casamonica abbiano avvertito Raggi : Roma, 17 gen. (askanews) 'Sono contenta di sapere che i Casamonica abbiano avvertito la Raggi che il maiale era loro. Io non avendo contatti con i Casamonica non conosco la fauna di cui sono ...

Roma - Pd : alberi minacciosi senza manutenzione per inerzia Raggi : Roma, 17 gen. (askanews) 'Gli alberi di Roma privi di cura e manutenzione rischiano di diventare pericolosi per i Romani. Da patrimonio verde della città a pericolo minaccioso per la vita. Ecco cosa ...

Roma - Ghera (Fdi) : Raggi ridicola su maiale - pulisca la città : Roma, 17 gen. (askanews) 'A chiedere scusa ai Romani dovrebbe essere il sindaco Raggi, che prima ci ha accusati che la notizia era una fake news magari per depistare gli organi di stampa sul fatto che ...

Rifiuti Roma - Raggi : "Il maiale postato da Meloni è dei Casamonica". La proprietaria : "Non fa male a nessuno" : La foto del suino, postata su Facebook dalla leader di Fratelli d'Italia mentre rovista tra i Rifiuti, aveva rinfocolato la polemica sui Rifiuti nella...

Rifiuti Roma. Raggi. Intesa su nuova differenziata - "per 500 mila Romani" : Abbiamo trovato una parte politica che ci ha convinto e abbiamo deciso di accettarla. Ma non c'è la bacchetta magica e Roma è in una situazione complicata. Partiamo su mezzo milione di persone, i ...

Roma - Raggi : “Il maiale in strada postato dalla Meloni? Abbiamo scoperto che appartiene a un Casamonica” : “Mi spiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare l’immagine di un maiale in strada. La politica dovrebbe essere altro. Abbiamo scoperto che quel il maiale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica che ha ammesso alla polizia locale di averne perso il controllo il giorno precedente”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, chiude così la polemica cominciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni. La ...

Campidoglio - Roma - Raggi : in quartiere ebraico 85% differenziata : Roma, 17 gen. (askanews) 'Abbiamo cominciato la prima sperimentazione sulla nuova raccolta differenziata nel quartiere ebraico, dopo neanche un mese era all'85% e oggi è stabile e la città è più ...

Roma - Raggi : maiale in foto era della famiglia Casamonica : Roma, 17 gen. (askanews) 'Mi dispiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare le immagini di un maiale. La politica dovrebbe essere altro ma tant'è. Abbiamo scoperto che ...

Roma - Raggi : con fibra ottica Città Eterna sarà smart : Roma, 17 gen. (askanews) 'Stiamo trasformando Roma sempre più in una smart city. Porteremo la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini grazie all'accordo tra Acea e Open Fiber. In primavera inizieranno ...

Raggi : “Noi fatto nostro dovere - ministro Ambiente ammette piano impianti Roma Capitale” : “Roma ha fatto il proprio dovere e, infatti, ha presentato il piano per la Gestione dei Materiali post Consumo nel 2017, la scorsa primavera. Sottolineo al ministro Galletti che la ‘grave situazione dei rifiuti’ nel Lazio è una realtà nota da tempo e sulla quale il ministero non è intervenuto negli ultimi quattro anni. Il […] L'articolo Raggi: “Noi fatto nostro dovere, ministro Ambiente ammette piano impianti Roma ...