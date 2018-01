: RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… - IlRepost : RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… - GiusiJossPrince : RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… - bignerina : RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… - Ilaria1995 : RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… - PillaPaladini : RT @Agenzia_Ansa: Picchia bimbi durante catechismo, denunciato sacerdote. Il prete: 'Facevano chiasso'. In periferia a Roma, scoperto da ge… -

Avrebbe schiaffeggiato alcuni bambini durante l'ora diperché, a suo dire,"facevano chiasso". E'accadual Santa Maria Regina dei Martiri a Dragona, nel quadrante sud di. Il sacerdote, vicario parrocchiale, è stato denunciato per lesioni dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Ostia sono intervenuti in seguito alla segnalazione dei genitori dei bambini, che hanno tra i 10 e gli 11 anni.Alcunisi sarebbero fatti refertare in ospedale. Il parroco:"Ha accettato di essere rimosso dall'incarico e sospeso"(Di giovedì 18 gennaio 2018)