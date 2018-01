Roma | Montanari | in pochi mesi fatte 600 bonifiche

Rifiuti Roma - Bianchi (Pd) : da Raggi-Montanari solo prese in giro : Roma, 18 gen. (askanews) 'Ogni giorno di più le bugie della Raggi e della Montanari si rivelano per quello che sono: una presa in giro e un danno per tutti'. Lo dichiara Stella Bianchi, deputata del ...

Roma : Montanari - già 30mila alberi monitorati : Roma- Di seguito le dichiarazioni, in una nota, dell'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. "Con il maltempo si sono sempre verificati...

Roma - Montanari : già monitorati 30mila alberi - 139 abbattuti : Roma, 17 gen. (askanews) 'Con il maltempo si sono sempre verificati nella città di Roma casi di caduta di rami e alberi. Ma a differenza degli anni passati, nessuno sta più fermo ad aspettare. Siamo a ...

Roma - Montanari : in piano rifiuti nessuna discarica prevista : Roma, 17 gen. (askanews) 'Diversamente da quanto riportato da alcune fonti stampa, nessuna discarica sul territorio comunale è prevista nella pianificazione di Roma Capitale. Siamo fortemente ...

Rifiuti Roma - Montanari : nel mese procedura 2 impianti con Regione : Roma, 11 gen. (askanews) 'Nonostante la sentenza del Tar che ha riguardato la Regione, abbiamo fatto un percorso importante di ascolto del territorio per l'individuazione delle aree da destinare agli ...

Roma - Montanari : Ama efficientata - città in sicurezza con legalità : Roma, 11 gen. (askanews) 'Siamo intervenuti sull'efficientamento di Ama. Abbiamo individuato i mancati introiti, 100 milioni di bollette non pagate dagli enti pubblici, e da luglio abbiamo ottenuto il ...

Roma - si spengono le luci 'festa di addio' per Spelacchio. Montanari 'Libro con messaggi lasciati sui rami' : Con lo spegnimento delle luci, è cominciata la rimozione di Spelacchio, il discusso albero di Natale che dall'inizio di dicembre adorna piazza Venezia. Alla cosiddetta 'festa di addio' all'abete rosso ...

Montanari (Roma) : non è vero che non abbiamo un piano industriale : Roma – L'assessore all'Ambiente e ai rifiuti del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, è intervenuta così a Rai Radio1 sul tema dei rifiuti: "Non è vero...

Rifiuti Roma - Gazzolo (Emilia R.) : da Montanari numeri in libertà : Roma, 9 gen. (askanews) 'Di cosa parla l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari? Quantificare in 200 euro il costo dello smaltimento dei Rifiuti della Capitale in Emilia-Romagna ...

Rifiuti Roma - Bianchi(Pd) : da Montanari scuse invece di soluzioni : Roma, 8 gen. (askanews) 'Roma rischia una vera emergenza Rifiuti per responsabilità dell'amministrazione Raggi. Questo è purtroppo il dato di fatto, da scongiurare in ogni modo'. Lo dichiara Stella ...

Roma - Montanari : stop da Zingaretti a richiesta Ama per Abruzzo : Roma, 8 gen. (askanews) 'Facciamo chiarezza. Tutti sanno che dal 2013 anno di chiusura della discarica di Malagrotta con il Pd che si dimenticò di pianificare una alternativa il piano regionale del ...

Roma rifiuti - Montanari : polemiche non interessano a cittadini : Roma, 7 gen. (askanews) 'A Roma il sistema di raccolta ha tenuto, pur di fronte all'impennata di produzione dei rifiuti del periodo natalizio. Siamo intervenuti riportando le situazioni di criticità ...

Roma - Montanari : nessun passo indietro - via botticelle da strade : Roma, 5 gen. (askanews) 'nessun passo indietro sul regolamento botticelle', assicura l'assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma, Pinuccia Montanari; e spiega il Campidoglio 'l'iter ...

Montanari : 1.500 nuovi mezzi Ama a Roma : Roma, 27 DIC - "Ben 200 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni per acquistare oltre 1.500 nuovi mezzi per Ama che sostituiranno progressivamente quelli più vecchi. Da subito, avremo 130 ...