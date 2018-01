Roma | il prof accusato di molestie | «Lei  era consenziente | chiedo scusa a tutti»

Prof arrestato per violenza a Roma : 'Ero innamorato di quella ragazzina' : 'È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente'. Così il Professore Massimo ...

Prof arrestato a Roma - parla la mamma della vittima : 'Ci siamo fidati e lui ha approfittato della nostra bambina' : Lei è in fondo al corridoio, la testa china, i capelli lisci che le scendono sulle spalle. Una ragazzina, 'una bambina, 15 anni' dice meglio la mamma. Infila le mani nel manicotto della felpa grigia ...

Roma - un caso di meningite in una scuola materna : bimbo in ospedale - scatta la profilassi : Un caso di meningite batterica è stato verificato a Roma in un alunno della scuola dell'infanzia di via Lione, all'Eur, che fa parte dell'istituto comprensivo 'Leonardo Da Vinci'. È quanto si legge in ...

Abusi da prof - nuovo caso a Roma : stavolta l'alunna ha undici anni : Ancora un caso di violenza sessuale ai danni di giovanissime alunne a Roma. Ancora una storia in cui un docente costringe una minore a subire atti sessuali all'interno del complesso scolastico. Dopo ...

Arrestato prof Liceo Massimo per abusi su 15enne/ Roma - Massimo De Angelis 'scoperto' dalle chat : professore stimato Arrestato a Roma: Liceo Massimo, abusi su 15enne studentessa. Massimo De Angelis "scoperto" dalle chat con la ragazzina: indagini e scuola sotto choc

