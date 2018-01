Roma | funzionario della Protezione Civile arrestato per usura

Roma. Arrestato un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile : I Carabinieri di Roma hanno Arrestato un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile. L’uomo risponde dell’accusa di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. In base alle risultanze dei militari, il funzionario romano avrebbe concesso prestiti a…Continua a leggere →

Roma - arrestato funzionario della Protezione Civile : “Usura continuata ai danni dei commercianti di Prati” : arrestato dai carabinieri a Roma un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, ritenuto responsabile di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 59enne Romano ha concesso, in maniera continuativa e organizzata, prestiti a tasso usurario anche del 40% a diversi titolari di attività commerciali del quartiere Prati, utilizzando anche metodi estorsivi ...

Roma - furto in casa di un funzionario dello Stato a pochi passi dal Senato : Un furto misterioso in casa di un funzionario dello Stato. L'episodio è avvenuto in pieno giorno di fronte all'ingresso del Senato della Repubblica, in piazza Madama, uno degli angoli meglio sorvegliati della Capitale.Una zona trafficata dalle più alte cariche dello Stato, ma che non ha scoraggiato i ladri. Con estrema facilità sono entrati nell'appartamento e hanno messo tutto a soqquadro razziando argenteria, monili di perle e ...