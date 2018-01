Roma | Emerson | la plusvalenza del momento

EMERSON PALMIERI AL CHELSEA? / Calciomercato Roma : i dettagli dell'offerta dei Blues : EMERSON PALMIERI al CHELSEA? Calciomercato Roma: Conte insiste, ma i rapporti freddi con il patron Abramovich potrebbero essere un problema per i Blues(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Emerson - Chelsea e Roma sempre più vicine : Se Radja Nainggolan sembra destinato a restare alla Roma, Eusebio Di Francesco si prepara comunque a perdere un tassello importante della propria rosa, seppur non titolare. Il Chelsea ha infatti rotto ...

Calciomercato Roma - il Chelsea fa sul serio per Emerson Palmieri : presentata un’offerta ufficiale : Non è un mistero che la Roma ha bisogno di fare cassa in questo mercato di gennaio per far respirare il bilancio. In attesa di capire cosa ne sarà di Nainggolan con le sirene cinesi che si fanno sempre più insistenti, arrivano importanti novità in merito ad Emerson Palmieri. L’esterno brasiliano in giallorosso è chiuso da Kolarov, titolarissimo della fascia sinistra. Pensare quindi ad un addio dell’ex Palermo non è utopia. Dopo un ...

Roma - arriva l’offerta ufficiale del Chelsea per Emerson Palmieri : Roma, arriva l’offerta ufficiale del Chelsea per Emerson Palmieri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Emerson Palmieri – Come riporta il sito esperto in vicende giallorosse, Romanews, le voci di calciomercato che circolavano già da ieri ora hanno preso sostanza. Sarebbe stata recapitata a Trigoria l’offerta ufficiale del Chelsea per l’acquisto ...

Il Chelsea molla Alex Sandro : virata su Emerson Palmieri - primo sondaggio con la Roma : La Roma non ha nascosto la necessità di fare cassa in questo mese di gennaio. Pallotta avrebbe chiesto a Monchi di riallacciare i contatti con il Guangzhou per Nainggolan. Intanto si valuta anche la possibile cessione di Emerson Palmieri. Qualche settimana fa la Juventus si è fatta sotto disposta a mettere sul piatto 20 milioni più 5 di bonus, una proposta però subordinata alla cessione di Alex Sandro. Il laterale mancino del club bianconero, ...

Roma - Nainggolan in Cina? Salta tutto! Ora Emerson può partire : "La rivoluzione non è un pranzo di gala", diceva Mao Tze Tung. Proprio vero, e non ditelo alla Roma che - tra mercato e dirigenza - ogni anno è costretta a ricominciare. Per questo la cessione di ...

Roma - da Nainggolan a Strootman e Emerson : il club valuta la cessione di un big : Nessuno è incedibile: la Roma è sempre stata coerente nella sua strategia di mercato. Da quando si è insediata la proprietà Usa non esistono intoccabili nella rosa.

Roma - il comunicato su Nainggolan e sulla cessione di Emerson alla Juve : “Da noi non si è fatto vivo nessuno e siamo già al 15 gennaio. Ovvero a metà della finestra di mercato. Fermo restando che di fronte ad una offerta significativa e soddisfacente qualsiasi trattativa può essere aperta, sia nella campagna trasferimenti estiva sia in quella invernale, non è assolutamente detto che ci debba essere una partenza eccellente in questa fase. Sarebbe meno sorprendete una partenza di Emerson che non di ...

Juve su Emerson - Darmian per la Roma? Il Napoli osserva e ci prova per Vrsaljko : Il mercato di gennaio potrebbe decollare... sulle fasce. Sono tante, infatti, le squadre della Serie A che nella sessione invernale potrebbero cambiare i propri esterni, con alcuni nomi che ...