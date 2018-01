Roma Arrestato un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile

Arrestato a Roma il 'capo dei capi' della mafia cinese : E' stato catturato a Roma il "capo dei capi" della mafia cinese in Italia, con base operativa a Prato e ramificazioni in diversi paesi europei, ovvero Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Polonia: ...

Prof arrestato per violenza a Roma : 'Ero innamorato di quella ragazzina' : 'È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto consenziente'. Così il Professore Massimo ...

Roma - arrestato funzionario della Protezione Civile : “Usura continuata ai danni dei commercianti di Prati” : arrestato dai carabinieri a Roma un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, ritenuto responsabile di usura continuata, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 59enne Romano ha concesso, in maniera continuativa e organizzata, prestiti a tasso usurario anche del 40% a diversi titolari di attività commerciali del quartiere Prati, utilizzando anche metodi estorsivi ...

Prof arrestato a Roma - parla la mamma della vittima : 'Ci siamo fidati e lui ha approfittato della nostra bambina' : Lei è in fondo al corridoio, la testa china, i capelli lisci che le scendono sulle spalle. Una ragazzina, 'una bambina, 15 anni' dice meglio la mamma. Infila le mani nel manicotto della felpa grigia ...

Rapinatore innamorato tradito dai messaggi - arrestato a Roma - : L'uomo, 27enne, è stato incastrato da un sms inviato alla dipendente del bar in cui aveva effettuato il colpo, per chiederle scusa e invitarla a un appuntamento. La denuncia della donna ha permesso ...

Roma - insegnante arrestato per abusi su alunna. Gli studenti del Liceo Massimo : “Ci hanno detto di non parlare” : Gli studenti e i genitori dei ragazzi del Liceo Massimo a Roma rispondono alle domande dei giornalisti sull’arresto di un professore per abusi su una minore. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L’istituto ...