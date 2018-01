Roma | all' ex Dogana di San Lorenzo party al buio con David Saunderson

RomaDailyNews TV : ‘Roma Station’ dalle 20 alle 21 : Questa sera dalle 20:00 alle 21:00 in diretta dagli studi di ‘RomaDailyNews TV’ andrà in onda una nuova puntata di ‘Roma Station’, la trasmissione interamente... L'articolo RomaDailyNews TV: ‘Roma Station’ dalle 20 alle 21 su Roma Daily News.

"Cavalli a Roma" grande ritorno della manifestazione : E ancora, spettacoli e momenti magici da vivere insieme al calore e alla partecipazione dei più grandi e dei piccini. Tanti incontri in un unico appuntamento: non mancheranno, nel calendario di ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato news - il difensore parla con i tifosi : sono pronto per la Roma : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, Calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Roma - dopo la strage di alberi parla l'esperto : ecco come farsi rimborsare i danni all'auto : Decine di alberi crollati mercoledì a Roma e altrettante auto danneggiate. 'Sono viva per miracolo - raccontava ieri Cinzia, insegnante - se fossi entrata in auto qualche minuto prima quell'albero mi ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Soleri in prestito all'Almeria (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la squadra capitolina avrebbe ricevuto una proposta dalla Juventus per Kevin Strootman, ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 17:32:00 GMT)

Mafia cinese - matrimonio all'Hilton di Roma in stile Casamonica : Un matrimonio da favola all'hotel Hilton di Roma con vista sull'intera città, gli invitati fatti arrivare a bordo di Ferrari e Lamborghini, un conto da 80mila euro saldato in contanti. A certificare ...

Badelj alla Roma / Calciomercato news - Corvino : se parte va in giallorosso : Badelj alla Roma Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:35:00 GMT)

"Migranti in fila al freddo dalla notte davanti alla Questura di Roma" : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Migranti in fila dall'alba davanti la Questura di Roma. E' quanto denuncia via social il collettivo 'Baobab Experience' che da anni accoglie i migranti in transito nella ...

Roma - traffico di droga collegato alla mafia siciliana : 28 arresti - : 200 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nelle province di Roma e Latina, una misura cautelare emessa dal Tribunale capitolino, su richiesta della locale ...

Roma - senti Corvino : 'Badelj - se parte credo vada ai giallorossi' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...

Esclusiva CalcioWeb – Chievo - dalla Roma può arrivare Maoudo Diallo : formula e dettagli : La ripresa del campionato si avvicina. Il Chievo Verona domenica sarà impegnato all’Olimpico contro la Lazio. Una sfida non semplice per i clivensi che sono reduci dal pareggio casalingo con l’Udinese. In chiave mercato, i gialloblù non hanno ancora messo a segno nessun acquisto ma continuano a seguire Emanuele Giaccherini che potrebbe essere un importante rinforzo per la rosa di Maran. Intanto i clivensi sono vicini a prelevare il ...