Rivoluzione SMS su tutti i Huawei P10, P9 e P8 in arrivo: tecnologia RCS li rende identici a WhatsApp - OptiMagazine

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Possessori diP10, P9 e P8, di ogni modello delle ultime tre serie di successo del produttore, c'è una notizia davvero interessante che vi riguarda in modo diretto. Chi ormai da tempo non utilizza più i cari e vecchi SMS, sostituiti con le applicazioni smart e intuitive di messaggistica come WhatsApp, Telegram e chi più ne ha più ne metta, potrebbe presto cambiare idea grazie al sopraggiungere dellaRCS dopo un recentissimo accordo del produttore con Google.Meglio chiarire subito di che cosa si tratta. RCS è un nuovo standard che svecchia totalmente l'antiquato SMS di tipo testuale e trasforma gli obsoleti messaggini in qualcosa di completamente diverso. Questi, grazie al nuovo protocollo, potranno contenere contenuti audio e video e strutturarsi anche in chat di gruppo ma non finisce qui: attraverso lo strumento è possibile pure effettuare chiamate VoLTE ...