Rita Dalla Chiesa parla della morte del genero e della malattia di Fabrizio Frizzi E

Al Bano e Loredana si sono lasciati? Ecco la reazione di Rita Dalla Chiesa Video : Alcune ore fa la nota rivista di gossip Oggi ha lanciato uno scoop su Al Bano e Loredana [Video] che ha dell'incredibile. La Lecciso avrebbe lasciato il suo compagno per colpa delle ultime dichiarazioni fatte da #romina power e per le foto realizzate lo scorso 12 dicembre ad Amburgo e poi postate su Instagram. Ieri pomeriggio, Barbara D'Urso ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda e in diretta ha affermato di aver chiamato la salentina per ...

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati?/ Rita Dalla Chiesa vicina alla coppia : "Vi voglio bene" : Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Per il settimanale Oggi potrebbe esserci lo zampino di Romina Power. Gli indizi del cantante da Maurizio Costanzo...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:05:00 GMT)

C'è posta per te - Giuseppe e Chiara e i soldi ricevuti dalla Hunziker e Trussardi. Ecco la verità : Nella prima puntata della 21° stagione di C'è posta per te , andata in onda sabato 13 gennaio, Giuseppe e Chiara hanno commosso tutti per la loro storia d'amore e le difficoltà quotidiane che gli ...

Hawaii - messaggio scatena allarme missile dalla Corea. Le autorità : "Inviato per errore" : NEW YORK - «Un missile balistico si sta dirigendo verso le Hawaii, mettersi immediatamente al riparo. Questa non è un'esercitazione». È l'inquietante messaggio che...

Rita Dalla Chiesa difende Bracconeri : "Chiedo rispetto" : Rita Dalla Chiesa difende su Twitter Fabrizio Bracconeri . Il suo compagno d'avventura a Forum è finito nel mirino dei social dopo l'indiscrezione circolata da qualche giorno su una probabile ...

'Nella gestione dei rifiuti il Ritardo è stato causato dalla Regione' : "Lo scorso 22 ottobre Ama, in vista di Natale, ha chiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione a conferire al di fuori della regione: Zingaretti ha sbloccato la richiesta soltanto dopo un mese e gli ...

Veglia per la Pace promossa dalla CaRitas : Voluta dalla Caritas diocesana di Noto si è svolta a Modica una Veglia interreligiosa per la Pace. "Con la preghiera abbiamo bussato al cuore di Dio"

La copertina del libro di Valerio Scanu - Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary - atteso a marzo : La copertina del libro di Valerio Scanu è stata divulgata tramite i social network. L'artista ha scritto il suo primo libro autobiografico dal titolo Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary, che pubblicherà nei prossimi mesi con Edizioni Ultra e oggi ha condiviso con i suoi seguaci l'immagine scelta per la copertina. C'è grande attesa per il racconto autobiografico di Valerio Scanu. Cosa troveremo nel libro? La sua vita e la sua ...

Valentina Dallari dimagRita - il dramma dell'ex tronista di Uomini e Donne : ecco il grave problema : Valentina Dallari, il dramma dell'ex tronista di Uomini e Donne, e se la prende contro chi punta il dito Valentina Dallari, nota ex tronista di Uomini e Donne, dopo le foto circolate sui social che la ...

Pippo Fava - il giornalista ucciso dalla mafia perché diceva la verità : Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia perché diceva la verità Intellettuale poliedrico e direttore del periodico catanese ‘I Siciliani’, Pippo Fava morì freddato da cinque pallottole mentre lasciava la redazione, la vigilia dell’Epifania del 1984, a catania. Il suo giornale aveva pubblicato un’inchiesta bomba sulla collusione tra imprenditoria e mafia sotto il segno del […] L'articolo Pippo Fava, il ...

Il generatore di scuse per celebrità pervertite (e altre 12 notizie dalla rete) : Cate Blanchett presidente della giuria del Festival di Cannes Quello che per molti è il festival cinematografico più importante del mondo ha scelto il prossimo presidente della giuria. Sarà una donna ...

Rita Dalla CHIESA/ "Merito di Maurizio Costanzo se sono tornata in tv : mi propongo per Amici..." : RITA DALLA CHIESA: la conduttrice torna in tv con Ieri oggi e italiani. Il merito, confessa è di Maurizio Costanzo, poi rilancia proponendosi per Amici di Maria De Filippi. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:16:00 GMT)