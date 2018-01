Rigopiano | un anno fa la strage | 29 morti nell' hotel cancellato dalla valanga

Rigopiano un anno dopo - una ferita aperta : «Manca la polizza dell?hotel» : Quattro compagnie, molte carte ancora coperte e un interrogativo grosso come una casa sulla reale capienza delle polizze per una partita in cui, dalle prime stime, balleranno non meno di trenta...

“MAI PIU' UN'ALTRA Rigopiano” Cerimonia del Comitato Vittime ad un anno dalla tragedia : Pescara - Giovedì 18 gennaio, primo anniversario della catastrofe, il Comitato Vittime organizza una toccante giornata di ricordo delle 29 persone scomparse Per un giorno le polemiche per i ritardati soccorsi e la colpevole leggerezza con cui (non) è stata affrontata l'emergenza passeranno in secondo piano; la rabbia per le gravi responsabilità delle istituzioni, con i ben 23 “eccellenti” avvisi di garanzia, e per le ...

Rigopiano - un anno dopo. L’ultimo sopravvissuto : “62 ore sotto - chiamavo Valentina ma c’era solo silenzio” : “Ci hanno scortato verso la morte la sera prima. Hanno pulito la strada, aprendoci la via per la morte e per non tornare più a casa”. Giampaolo Matrone è l’ultimo sopravvissuto dell’hotel Rigopiano, lo hanno tirato fuori dopo 62 ore, ha subito 5 interventi al braccio e alla gamba. È tornato nella sua pasticceria a Monterotondo, cittadina a 30 chilometri da Roma, circondando dall’affetto del paese e dalle foto di ...

Un anno fa Rigopiano. I momenti della tragedia - i tempi incerti della giustizia : Mancano pochi minuti alle 17 di mercoledì 18 gennaio 2017 quando una valanga di neve e detriti si stacca dal Monte Siella e travolge l'hotel Rigopiano, a Farindola, un resort di lusso con spa a 1200 metri sul versante pescarese del Gran Sasso. Un impatto devastante che svelle l'intera struttura, la trascina e la sposta 10 metri più a valle. In quel momento nell'albergo ci sono 40 persone (28 ospiti, di cui 4 ...

Valanga hotel Rigopiano : il 18 gennaio preghiere - fiaccolate e poesie a un anno dal disastro : Il 18 gennaio, a un anno dal giorno in cui una Valanga investì l’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), il Comitato Vittime di Rigopiano, che riunisce superstiti e familiari degli scomparsi, ha organizzato una giornata di commemorazione, con la collaborazione della Pro Loco di Penne (Pescara) e il patrocinio del Comune di Penne. Nella mattinata di giovedì è previsto un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, sul luogo in ...

Rigopiano - un anno dopo : Ci hanno lasciati soli. Siamo distrutti : Le operazioni di sgombero dell'Hotel Rigopiano sono appena incominciate. A un anno di distanza, a Farindola, il Comune più vicino all'hotel, verrà celebrata una messa di commemorazione, poi ci sarà una manifestazione organizzata dai parenti delle vittime. Ventinove in totale.Il ricordo"La sera del 17 gennaio, un anno fa, nevicava tantissimo", ha ricordato a La Stampa Nicola Colangeli, padre di una delle vittime di ...

“A Rigopiano ci hanno lasciato soli neanche fossero morte 29 bestie” : Un uomo con i pantaloni da soldato arriva ogni mattina davanti alle macerie. Cammina lungo la zona rossa, risalendo due curve fra gli alberi sradicati. Guarda passare i piccoli camion che iniziano le operazioni di sgombero: una lunga fila di sedie, travi, tegole, un vaso di cemento, un pezzo di ringhiera ricurvo. «La valigia di Marinella è ancora l...

"A Rigopiano ci hanno lasciato soli neanche fossero morte 29 bestie" : In che mondo viviamo? Il Presidente della Repubblica non è mai venuto qui. Se fossero morte 29 bestie, 29 lupi, sarebbero arrivati da tutte le parti. Ma qui sono morte 29 persone, di cui 11 sul ...

Rai - Tgr Abruzzo : Rigopiano - domani inchiesta a un anno dalla tragedia : A un anno dalla tragedia di Rigopiano, domani, venerdì 12 gennaio, la Tgr Rai trasmetterà un’inchiesta giornalistica realizzata da Ezio Cerasi della redazione Tgr Abruzzo sulla presunta inefficienza nella gestione della cosiddetta “prima emergenza” che ha avviato l’organizzazione dei soccorsi. Documenti ufficiali e testimonianze inedite riguarderanno in particolare la mancata richiesta dell’intervento di elicotteri ...

Rigopiano un anno dopo : le immagini inedite dopo la tragedia : In vista del primo anniversario della tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 - quando una valanga investì l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando ventinove vittime - il Soccorso Alpino diffonde immagini video inedite...

Rigopiano un anno dopo - le immagini inedite della tragedia : Hotel Rigopiano, un anno dopo. A pochi giorni dal primo anniversario della tragedia di Farindola, avvenuta il 18 gennaio 2017, spunta un video inedito dei soccorsi. Quel giorno una valanga investì l'...

