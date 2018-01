Rigopiano | un anno dopo | fiaccolata dei soccorritori in ricordo delle vittime

Un anno fa la tragedia di Rigopiano : ricordo e commemorazioni - “profonda ferita per il Paese intero” : Un anno una valanga ha distrutto l’hotel Rigopiano a Farindola (Pescara), provocando la morte di 29 persone: oggi è il giorno della commemorazione, con eventi promossi dal Comitato Vittime che riunisce superstiti e familiari delle persone che h anno perso la vita nella tragedia . Nella mattinata è in programma un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, e un corteo con fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale dove ...

“MAI PIU' UN'ALTRA Rigopiano” Cerimonia del Comitato Vittime ad un anno dalla tragedia : Pescara - Giovedì 18 gennaio, primo anniversario della catastrofe, il Comitato Vittime organizza una toccante giornata di ricordo delle 29 persone scomparse Per un giorno le polemiche per i ritardati soccorsi e la colpevole leggerezza con cui (non) è stata affrontata l'emergenza passeranno in secondo piano; la rabbia per le gravi responsabilità delle istituzioni, con i ben 23 “eccellenti” avvisi di garanzia, e per le ...