Riforma pensioni ed elezioni 2018 | Monti | proposte da ciarlatani | ultime novità Video

Pensioni - Brunetta : Riforma Fornero insostenibile - sarà cancellata - le novità Video : Sulla riforma # Pensioni #Forza Italia non intende lasciare campo libero alla Lega di Matteo Salvini, facendola apparire come l'unica forza politica di centrodestra che vuole abolire la legge Fornero , una questione molto sentita dagli italiani, tra le prime leggi da abrogare anche secondo il candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. La cancellazione della legge Fornero è di fatto nel programma della coalizione di centrodestra ...

Riforma pensioni/ Vitalizi - nuovo taglio in vista in Veneto (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Vitalizi, nuovo taglio in vista in Veneto. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 gennaio(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:14:00 GMT)