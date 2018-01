Ricordate la Zingara Cloris di Luna Park su Rai1? Ecco com'è cambiata e cosa fa oggi : Cloris Brosca è conosciuta da tutti come la Zingara del famoso quiz tv Luna Park che andava in onda su Raiuno più di vent'anni fa. Come è cambiata Cloris nel corso degli anni e cosa fa oggi per vivere?...