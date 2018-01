Ricerca | tumori | protoni e boro possibili alleati nella terapia

Tumori : i Ricercatori sviluppano un sistema di immunoterapia che può controllare il cancro : Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema basato sugli ultrasuoni che può controllare in maniera remota e non invasiva i processi genetici nelle cellule immunitarie T, in modo da riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Il team ha sviluppato un innovativo approccio per usare lo studio delle forze fisiche e dei cambiamenti nelle proprietà meccaniche delle cellule e dei tessuti per controllare in maniera remota l’attivazione dei geni e ...

Napoli - 'il San Carlo per il sociale' : l'isernino Giuseppe Laurelli presenta l'innovativo progetto di Ricerca sui tumori dell'endometrio : Il 10 gennaio, in occasione della prova generale della Bohème in scena nel teatro partenopeo, il noto ginecologo pentro esporrà la nuova tecnica di trattamento conservativo del cancro dell'endometrio: ...

Scoperto il "generatore di energia" dei tumori grazie ad una Ricerca italiana : Un nuovo e importante passo nella lotta ai tumori è stato fatto grazie ad un gruppo di ricerca della Columbia University di New York guidato dagli italiani Antonio Iavarone e Anna Lasorella. I ricercatori...

Scoperta la droga dei tumori grazie a una Ricerca italiana : Scoperta la droga che alimenta i tumori. A scoprire il meccanismo che fornisce una continua ricarica al tumore è stato un gruppo di ricercatori della Columbia University di New York guidato da Antonio Iavarone. Si tratta quidi di un nuovo e importante passo nella cura contro il cancro."Abbiamo identificato come funziona un’importante alterazione genetica che causa una consistente percentuale di parecchi cancri, fra cui il ...

Tumori : cosa è P53 e perché una Ricerca italiana può fermare la malattia : Sono le particolari condizioni fisiche dei tessuti e in particolare la rigidità e la durezza dei tessuti tumorali a rendere i Tumori più aggressivi. Queste condizioni infatti favoriscono la stabilizzazione di una forma mutata della proteina p53 che, altrimenti sarebbe distrutta. È questa la principale conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Cell Biology e realizzato da un gruppo di ricercatori ...

Ricerca : scoperto il “gene Thor” - un “martello” per aggredire i tumori : scoperto il “gene Thor“: potrebbe rappresentare un’arma potente contro i tumori. Il risultato, pubblicato sulla rivista Cell, si deve ai Ricercatori dell’università del Michigan, coordinati da Arul Chinnaiyan. Il team ha rilevato il gene mentre scandagliava migliaia di sequenze di Rna: “Riteniamo che i geni che l’evoluzione ha deciso di conservare siano probabilmente importanti per i processi biologici“, ...

Ricerca : arriva in test del DNA in tempo reale - utile contro crimini e tumori : I Ricercatori della Columbia University e del New York Genome Center hanno sviluppato un metodo per verificare l’identità di qualcuno tramite il DNA in pochi minuti: lo scopo è migliorare i controlli di qualità della Ricerca sui tumori ma anche le indagini sulle scene del crimine. I sequenziatori di DNA a basso costo potrebbero rendere l’autenticazione del DNA in tempo reale una realtà: si tratta di una scoperta che potrebbe avere ...

Tumori neuroendocrini - al Gemelli il punto su Ricerca e terapie : Roma, 9 nov. (askanews) Per la Giornata mondiale dedicata ai pazienti affetti da tumore neuroendocrino (www.netcancerday.org) domani, venerdì 10 novembre, alle ore 12.00, presso la Hall del ...