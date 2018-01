Ricerca | Alzheimer | con la stimolazione magnetica transcranica migliora la memoria

Ricerca : la perdita di neuroni provocata dall’Alzheimer è limitata : Un team di Ricercatori coordinato da Salah El Mestikawy, dell’Istituto universitario di salute mentale Douglas, e da Stephanie Daumas, dell’Università Pierre e Marie Curie, ha studiato 170 malati di Alzheimer: lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha rilevato che la perdita di neuroni provocata da questa particolare forma di demenza è limitata: quello che cambia è la qualità delle sinapsi, le connessioni tra i ...

Pfizer abbandona - ma la Ricerca sull'Alzheimer continua in Italia grazie alla rete Airalzh : Gli ingenti investimenti non hanno portato i risultati attesi, la Pfizer rinuncia alla lotta contro 'Alzheimer, ma per fortuna in Italia c'è la Airalzh Onlus che continua gli studi contro le malattie ...

Ricerca : Pfizer abbandona - ma la Ricerca sull’Alzheimer continua in Italia grazie alla rete Airalzh : E’ del 7 gennaio la notizia che Pfizer, il più grande gruppo farmaceutico al mondo, ha deciso di abbandonare la lotta al Parkinson e all’Alzheimer dopo che gli ingenti investimenti non hanno portato i risultati attesi. Questo è l’ennesimo segnale della difficoltà della ricerca per un farmaco in grado di curare le malattie neurodegenerative e fa seguito all’abbandono del settore da parte di altre Industrie farmaceutiche di grande ...

Alzheimer e Parkinson - perché abbandonare la Ricerca non è una buona idea : Pfizer ha annunciato che abbandonerà la ricerca di nuovi trattamenti per il Parkinson e l'Alzheimer. Troppo alti i costi e troppo pochi i risultati

Terapie per Alzheimer e Ricerca : nel mondo 190 progetti - 47 in fase avanzata : Nel mondo sono 190 i progetti di sperimentazione su nuovi farmaci contro l'Alzheimer e di questi ben 47 sono in fase avanzata, ovvero fase III e IV, quelle più vicine all'ingresso sul mercato. Sono queste ...

Alzheimer - lo scienziato che ha scoperto l’origine della malattia : “Rinuncia di Pfizer stimolo a fare più Ricerca di base” : “La decisione della Pfizer di tirare i remi in barca sull’Alzheimer, se si esclude la possibile perdita di posti di lavoro, non è preoccupante. Anzi, può avere aspetti positivi. Dev’essere, infatti, considerata un segnale per le istituzioni, italiane ed europee, affinché abbandonino finalmente ogni alibi e assumano l’impegno d’investire di più sulla ricerca di base, battendo nuove piste”. A parlare è uno scienziato italiano che questa nuova ...

Alzheimer : Pfizer abbandona la Ricerca - diventa più importante la prevenzione : L’industria farmaceutica Pfizer abbandona gli studi sull’Alzheimer. Questo rende ancora più importante la prevenzione contro questa malattia che finora non ha trovato una possibile cura.... L'articolo Alzheimer: Pfizer abbandona la ricerca, diventa più importante la prevenzione su Roma Daily News.

Alzheimer - Pfizer abbandona la Ricerca : “E’ una cosa totalmente assurda - non si può togliere la speranza alle persone” : La Presidente di Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro, è intervenuta ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli, sottolineando come: “E’ una cosa talmente assurda che una azienda così grande e importante come la Pfizer rinunci a finanziare la ricerca, solo attraverso la ricerca è possibile ottenere risultati. Non si deve fare perché non si può togliere la speranza alle ...

Alzheimer - se Pfizer abbandona Ricerca è fondamentale prevenzione : Roma, 9 gen. (askanews) Dopo l'annuncio da parte del colosso farmaceutico Pfizer dell'abbandono degli studi sull'Alzheimer, la comunità scientifica segnala come sia ancora più importante puntare sulla ...

Alzheimer - i colossi farmaceutici abbandonano la Ricerca : Merck e Pfizer motivano la scelta con investimenti ingenti e ritorni troppo bassi. Nel mondo 24 mln di persone sofforono di questa malattia neurologica, 600mila solo in Italia"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8 -

Perché Pfizer abbandona la Ricerca su Alzheimer - e quali sono gli sviluppi in corso : La multinazionale americana Pfizer frena sulla ricerca destinata alle patologie neurodegenerative e dirotta gli investimenti in aree in cui ha già raggiunto una forte leadership...

Alzheimer e Parkinson - "risultati scarsi" : Pfizer interrompe la Ricerca : Pfizer, il più grande gruppo farmaceutico al mondo, ha abbandonato la ricerca contro l' Alzheimer e il Parkinson dopo ingenti investimenti che non hanno portato i risultati attesi . E' quanto si legge sul Wall Street Journal , che sottolinea ...

Alzheimer e Parkinson - Pfizer rinuncia alla Ricerca e licenzierà 300 lavoratori : I ricercatori continuano senza tregua la lotta contro Alzheimer e Parkinson e l’Italia è al top in Ue. E quest’anno dovrebbero partire i primi test per un vaccino per la prima malattia. Ma c’è chi invece si è arreso. Dopo l’addio di Merck, anche Pfizer ha annunciato l’abbandono della ricerca di medicinali. Gli investimenti profusi non sono stati sufficienti per entrambe le patologie a ottenere risultati degni di nota. Per ...

Le cure sono deludenti - il colosso Pfizer non investirà più nella Ricerca di nuovi farmaci contro Alzheimer e Parkinson : Gli sforzi di trovare un "antidoto" alla demenza che colpisce decine di milioni di persone nel mondo sono stati costosi ma futili, ha spiegato la società, che ha quindi deciso di abbandonare la ...