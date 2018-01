: Ricarica extra e 1 GB gratis con le promozioni #Wind: da app #Veon oggi 18 gennaio - OptiMagazine : Ricarica extra e 1 GB gratis con le promozioni #Wind: da app #Veon oggi 18 gennaio - inyourownway_ : @fede_ricarica Sono in modalità super extra amo non mi fermo piú -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Lediventano ancora più ricche con l'appnella giornata di18: così come annunciato questa mattina dall'operatore arancione attraverso il proprio canale Twitter, chi dei clienti deciderà dire la propria utenza attraverso l'app, riceverà subito in cambio il 10 % in più del valore totale dellasostenuta (oltre all'importo stesso della) ed 1 GB, da sfruttare nell'arco dei successivi 28 giorni, che andrà ad aggiungersi al bundle dati già eventualmente previsto dall'offerta attiva.dae hai 1 GIGA e il 10% in più in omaggio!Solondo da App, puoi avere fino a 10 euro diin OMAGGIO e in più 1 GIGA da utilizzare entro 4 settimane! https://t.co/DtE8TfFuwT pic.twitter.com/y3jCE99fyj—(@Italia) 182018Per poter beneficiare del GB aggiuntivo, occorrerà ...