Regole degli scacchi

Le cinque Regole d’oro degli obiettivi di successo : Hai definito, nel concreto, i tuoi obiettivi professionali del 2018? Quali obiettivi ed azioni realizzative hai definito questa settimana per conseguirli? E oggi? La maggior parte delle persone non ottiene risultati per tre ragioni principali: non sa cosa vuole, non ha definito un piano di azioni concrete per ottenercelo, abbandona troppo presto. Se vuoi avere successo, devi fissare degli obiettivi. Senza obiettivi ti mancano intenzionalità e ...

Nuove Regole per gestire i risparmi degli italiani. Obiettivo trasparenza : Cambia tutto nel risparmio gestito degli italiani, e degli europei. Da domani sarà operativa la direttiva Mifid 2 (Markets in financial instruments directive) che regola gli strumenti finanziari e ...

Parola d’ordine per il Cenone : Moderazione! Le Regole d’oro degli specialisti di Family Health per sopravvivere a Capodanno : Con l’ultimo giorno dell’anno in arrivo si scatenano le fantasie su diete salvalinea, disintossicanti, preventive, depurative… tutto per sentirsi meno in colpa e guardare al futuro senza peccare troppo di gola. Da Martina Donegani, biologa nutrizionista di Family Health, arrivano 3 consigli per sentirsi meglio. PRIMA – Un errore comune – spiega la nutrizionista – è quello di saltare il pranzo e lo spuntino pomeridiano del 31 dicembre, ...

Google inasprisce le Regole sul rispetto della privacy degli utenti per tutte le app Android : In pochi anni, senza nemmeno rendercene realmente conto, ci siamo immersi in un mondo completamente digitale , che non può più fare a meno di internet nemmeno per un istante (pensate soltanto al panico che ci assale quando la nostra connessione si blocca o i nostri siti preferiti ...

Brexit - l'Irlanda complica la strada Il leader degli unionisti : No a Regole diverse per il Nord : Oltre al conto da pagare a Bruxelles, è ancora l'Irlanda uno dei nodi decisivi nella trattativa tra Regno Unito e Unione Europea. Il Partito Unionista Democratico dell'Irlanda del Nord (Dup), che sostiene il governo di minoranza britannico di Theresa May, non approverà alcun accordo sulla Brexit che vede la nazione operare secondo normative diverse rispetto al resto del Regno Unito. «Non appoggeremo alcun accordo che crei ...

Ogni quanto cambi la biancheria? Ecco le Regole degli esperti : Ogni quanto occorre cambiare e lavare la biancheria per stare in salute? l’igiene del corpo e della persona sono importanti per evitare infezioni e malattie varie. Occorre cambiare con una certa frequenza la biancheria, quella intima e quella di casa, come lenzuola e asciugamani. Mantenerla pulita e cambiata regolarmente, infatti, ci aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario e a proteggerci dalle infezioni e dai mali di ...