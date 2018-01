Real Madrid | Cristiano Ronaldo resta | Zidane ne è certo

Real Madrid - si cambia : via Ronaldo e il resto della BBC - dentro Neymar e non solo : ... ha bisogno di una boccata di aria nuova, anche se questo significa rinunciare al giocatore, insieme a Lionel Messi , più forte e decisivo del mondo. Una scelta dolorosa, ma ponderata, che ...

Real Madrid - Rivoluzione a giugno. Caccia a Neymar - Salah - Hazard e Icardi : Real Madrid , Rivoluzione a giugno. Caccia a Neymar , Salah , Hazard e Icardi Real Madrid – Neymar , Salah , Hazard , Icardi e Lewandowsky. Il Real Madrid , secondo i giornali spagnoli, dopo aver praticamente detto addio alla Liga. Con un distacco siderale dal Barcellona a +19 (anche se i blancos hanno una partita in meno) ...

Zidane : 'Non riesco a immaginare il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo' : Madrid - ' Non riesco a immaginare a un Real senza Cristiano Ronaldo, questo è il suo club, la squadra dove deve stare. La società, i tifosi, tutto il mondo vuole CR7. Ho sempre detto che non riesco a pensarlo lontano da qui '. Con queste parole Zinedine Zidane ha commentato, in conferenza stampa, le indiscrezioni di mercato che riguardano il ...