Rally | Dakar | tappa a Al-Attiyah | Peterhansel recupera 18' a Sainz

Dakar 2018 in tv e Streaming - il Rally più suggestivo al mondo è su Ircsporttv e OA Sport : Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-Dakar, il rally automobilistico e motociclistico più suggestivo al mondo, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta adrenalina di IrcSporttv. La storica gara che in principio attraversava l’Europa partendo dalla capitale francese prima di tuffarsi in Africa ed attraversare il Sahara, da alcuni anni per il pericolo di attentati terroristici ha ‘traslocato’ in ...

Bolivia : Rally Dakar - Morales si lamenta delle proteste in corso per il Codice penale : "La Bolivia è davanti agli occhi del mondo ed è impegnata, sotto la protezione delle nostre Forze armate, a dare una buona immagine. Ma ci saranno sempre alcuni piccoli gruppi che cercano di ...

Rally - chi è Eugenio Amos? L’Italiano che sta stupendo tra le auto alla Dakar 2018 : La Dakar è da sempre una delle gare Rallystiche più affascinanti del pianeta. Migliaia di chilometri tra lande sconfinate, deserto, dune e sabbia. Un serbatoio di storie tra piloti e personaggi che vogliono mettersi alla prova di fronte ad una delle corse più dure del mondo. Una delle sorprese di questi primi giorni si chiama Eugenio Amos, pilota azzurro che nella quarta tappa delle auto ha stupito tutti piazzandosi al quinto posto. CHI È ...

Le prime belle immagini del Rally Dakar : La fotogenica gara rallistica è partita sabato dal Perù e proseguirà per quindici giorni, in Bolivia e Argentina The post Le prime belle immagini del Rally Dakar appeared first on Il Post.

Villas Boas - dalla panchina del Chelsea al Dakar Rally : Quest'anno, alla partenza della 40esima edizione del Rally raid più famoso del mondo, c'era un altro nome famoso del pallone, il portoghese Andre Villas Boas . Lo 'Special Two' ha vinto l'Europa ...

Rally-Dakar 2018 - Plukys al volante di una Nissan Navara per provare a... sognare : Il suo obiettivo era rendere il mezzo capace di affrontare al meglio quella che molti considerano la gara di endurance più impegnativa al mondo. Il veicolo, un modello Double Cab colore Flame Red, è ...

Dakar Rally 2018 : percorso - calendario tappe - favoriti e come seguirla in Tv : Il 6 gennaio parte la Dakar 2018, quarantesima edizione del Rally raid più famoso del mondo. La leggendaria gara, che una volta portava i piloti da Parigi alla capitale del Senegal, oramai da un decennio è traslocata in Sud America e quest’anno si correrà attraversando Perù, Bolivia e Argentina: da Lima fino a Cordoba, che sarà raggiunta il 20 gennaio dopo oltre 9.000 chilometri (di cui circa la metà di prove speciali) suddivisi in 14 tappe. Dai ...

L’allenatore André Villas-Boas ha lasciato lo Shanghai SIPG per correre il Rally Dakar : L’allenatore di calcio portoghese André Villas-Boas, ex di Chelsea e Tottenham, si è dimesso dal suo incarico alla squadra cinese dello Shanghai SIPG per il Rally Dakar 2018, la celebre corsa di auto e moto che un tempo era conosciuta The post L’allenatore André Villas-Boas ha lasciato lo Shanghai SIPG per correre il Rally Dakar appeared first on Il Post.

