PS4HEN | Rilasciato Homebrew ENabler per PS4 su firmware 4 05

(Di giovedì 18 gennaio 2018) La scena hacking PS4 via via ha raggiunto ottimi risultati grazie all’aiuto di flat_z e del team failoverflow.Mentre la scena su Nintendo Switch mantiene un ritmo costante di scoperte tra vulnerabilità e modchips , la PlayStation 4 avanza a velocità di crociera. I suoi ultimi grandi progressi sono stati la pubblicazione di, un(HEN) per PlayStation 4 con4.05 sviluppato da wildcards e che potrebbe arrivare a caricare più dei.Lo sviluppo e la pubblicazione diè stato possibile grazie al precedente lavoro di Flatz, un hacker che ha recentemente spiegato in dettaglio come è tecnicamente possibile eseguire praticamente pacchetti personalizzati su PlayStation 4 per installare ed eseguire nativamentedal menu della console. Flatz non ha fornito il codice, dal momento che il suo obiettivo è quello di guidare la scena nella giusta ...