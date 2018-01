Prot Civile Lazio | Cangemi FI | chiarezza su Centrale operativa

Roma - arrestato funzionario della Prot ezione Civile : “Usura continuata ai danni dei commercianti di Prati” : arrestato dai carabinieri a Roma un funzionario del Dipartimento della Protezione Civile , ritenuto responsabile di usura continuata , tentata estorsione ed esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 59enne Roma no ha concesso, in maniera continuativa e organizzata, prestiti a tasso usurario anche del 40% a diversi titolari di attività commerciali del quartiere Prati, utilizzando anche metodi estorsivi ...

Savona ricorda i caduti del canadair della Prot ezione civile : Si terrà come da tradizione il prossimo 27 gennaio dalle ore 11 alle 12 presso la Chiesa intitolata a N. S. del Monte, la Santa Messa in suffragio dei caduti della Protezione civile . Sul crinale ovest ...

"Piano Prot ezione civile non aggiornato" : Pizzarotti verso il processo per l'alluvione : Chiuse le indagini della Procura: coinvolti anche l'ex capo della municipale e tre dirigenti accusati di disatro colposo aggravato. Il sindaco: "Abbiamo fatto...

Protezione Civile : “Consegnato mezzo spartineve al Comune di Campotosto” [VIDEO] : Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Giunta Regionale con delega alla Protezione Civile, ha partecipato alla cerimonia di consegna di un mezzo Unimog U-20 Mercedes allestito con lama a vomere e spargisale al Comune di Campotosto (Aq) per far fronte alla possibilità di contrastare eventuali nevicate dell’inverno in corso in sostituzione dell’obsoleto e non funzionante mezzo spartineve. “L’assegnazione al Comune di Campotosto è ...