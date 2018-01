Pronostici Bundesliga 19-20-21 Gennaio 2018 e Schedina Pronta

: #Bundesliga nel 19° turno il #Bayern se la vedrà con il Werder Brema.Anticipo per il #BorussiaDortmund alle prese c… - OddscheckerIT : #Bundesliga nel 19° turno il #Bayern se la vedrà con il Werder Brema.Anticipo per il #BorussiaDortmund alle prese c… - betting_life : Ultimi due #pronostici per questa settimana! Due i passaggi da compiere per visionarli entrambi ed usufruire del pr… - AcebetScommesse : La multipla di oggi quota 15.69 da Eurobet #pronostici #calcip #bettingtips #PremierLeague #LaLiga #Bundesliga… -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Venerdi 19, latornerà in campo con le partite valevoli per la 19esima giornata e con l’anticipo fra Herta Berlino e Borussia Dortmund. In prima posizione comanda il Bayern Monaco distante di ben 13 punti dai secondi in classifica, ma per la seconda posizione c’è una vera e propria bagarre. Attenzione anche, alla zona retrocessione. Andiamo ad analizzare i. Pronostico Herta Berlino-Borussia Dortmund 19-01-Sfida molto difficile per i padroni di casa in 11esima posizione, ma molto vicini alla zona Europa League. Infatti, l’Herta non arriva bene a tale sfida vista la recente sconfitta con lo Stoccarda. Il Borussia dal canto suo, è tornato a fare risultati ed ora si trova in quarta posizione a soli 2 punti dalla seconda. Nel precedente turno però, non è andato oltre lo 0-0 in casa col Wolfsburg Consiglio Scommesse ...