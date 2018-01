Prof arrestato per violenza a Roma | «Ero innamorato di quella ragazzina»

Professore arrestato per molestie : "Rapporto consenziente - ero innamorato. Scusate" : «È tutto vero quello che è successo, ma io ero innamorato di lei. Una cosa del genere non mi era mai successa in 25 anni di insegnamento. È stato un rapporto...

Prof arrestato a Roma - parla la mamma della vittima : 'Ci siamo fidati e lui ha approfittato della nostra bambina' : Lei è in fondo al corridoio, la testa china, i capelli lisci che le scendono sulle spalle. Una ragazzina, 'una bambina, 15 anni' dice meglio la mamma. Infila le mani nel manicotto della felpa grigia ...

"Non è un mostro - quella sa fare bene l'attrice". Parla la compagna del Prof del Liceo Massimo arrestato per abusi sessuali : L'accusa è molto pesante. Il professore Massimo De Angelis era riuscito a "plasmare la volontà" della sua giovane alunna, di 15 anni, "con accattivante astuzia", dopo settimane di "corteggiamento spinto". L'aveva convinta ad appartarsi con lui durante le lezioni di recupero, aveva ottenuto "baci, palpeggiamenti, rapporti orali", fino a consumare con la minorenne "un rapporto completo". Tutto nelle aule dell'Istituto Massimiliano ...

