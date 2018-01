Problemi Twitter oggi 18 gennaio : social irraggiungibile con errore - tweet bloccati : Si registrano Problemi Twitter in questa serata del 18 gennaio. Il noto social dei cinguettii al momento di questa pubblicazione è totalmente irraggiungibile e chi cerca di visitarlo attraverso browser web visualizza una pagina di errore molto eloquente. Nessun cinguettio da leggere o da inviare in questi minuti e per consolarsi, naturalmente, neanche un hashtag pronto per l'occasione ossia #Twitterdown. Le segnalazioni dei Problemi sono già ...

Guide e assistenza iPhone via YouTube con il canale ufficiale : supporto Problemi anche su Twìtter : Alla ricerca di Guide e di assistenza per l'ultimo iPhone X o iPhone 8 ma anche per un datato melafonino? In caso pure di problemi per alcune funzioni del proprio dispositivo, da oggi 27 novembre, c'è da tenere in considerazione un nuovo riferimento ufficiale di supporto, ossia il canale Apple Support appunto che si aggiunge a quello Twitter nato nel 2016 ma che probabilmente non tutti i possessori di un prodotto Apple conoscono. Cerchiamo ...