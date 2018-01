Primo trailer e tanti dettagli per l' atteso Harry Potter | Hogwarts Mystery

Fate/Stay Night : Heaven's Feel I - Primo trailer italiano : Quello di Fate/Stay Night del resto è un mondo intero, composto di manga, romanzi, videogiochi e trasposizioni animate. a" data-cycle-paused="true" data-cycle-prev="#gslideshow_prev" data-cycle-next="...

The Handmaid's Tale 2 - le rivelazioni del Primo teaser trailer : Nell'era dello scontro tra i titani dello streaming, come Netflix e Amazon, la 'piccola' Hulu ha avuto una bella rivincita con The Handmaid's Tale , che ha trionfato agli Emmy Awards e ai Golden Globe , riscosso il plauso della critica e del ...

Masters of Anima si mostra con un Primo trailer gameplay : È con un inedito trailer che Passtech Games e Focus Home Interactive hanno voluto presentare per la prima volta il gameplay del nuovo Masters of Anima, l'action sviluppato dallo studio indipendente di Lione in uscita su console e PC.In Masters of Anima dovremo seguire il protagonista Otto impegnato ad affrontare le forze del male in un action ricco di strategia, dove potremo evocare armate composte da un massimo di cento Guardiani che ...

«The Handmaid’s Tale» : il Primo trailer della seconda stagione : La pioggia battente che si posa sulle cuffiette bianche e i mantelli rossi, i sorveglianti che strisciano i martelli lungo le pareti di mattoni rossi quale segno di avvertimento, le museruole di cuoio che tolgono la parola e che ricordano quella di Hannibal Lecter nel Silenzio degli innocenti. Piccoli frame anticipati dal primo trailer della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie con Elizabeth Moss nel ruolo di protagonista e ...

'Benedetta follia' : il film di Versone subito in testa con 240.000 euro incassati il Primo giorno (trailer) : Ha cambiato sceneggiatori, prendendo in prestito la protagonista Ilenia Pastorelli e per la sceneggiatura Daniele Guaglianone e Menotti, da Lo chiamavano Jeeg robot, uno dei più innovativi successi ...

Il Primo trailer di Macchine Mortali - al cinema a Natale 2018 : Indietro 6 gennaio 2018 ROMA – È online il primo trailer di Macchine Mortali, il film di avventura che arriverà nei cinema italiani a Natale 2018. Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. […] L'articolo Il primo trailer di Macchine Mortali, al cinema a Natale 2018 sembra essere il primo su NewsGo.

The Last of Us Part 2 : le scene viste nel Primo trailer non saranno incluse nel gioco : Uno dei titoli più attesi di questo 2018 iniziato da poco è, sicuramente, The Last of Us Part 2, il gioco targato Naughty Dog recentemente al centro di una discussione in seguito al trailer mostrato in occasione della Paris Games Week 2017: l'esclusiva PS4 includerebbe contenuti troppo violenti e cupi, ma sulla questione è già intervenuto Neil Druckmann.Il director di The Last of Us Part 2 torna a parlare del titolo rivelando un interessante ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Army Assault si mostra nel Primo trailer : Gli ultimi giorni del 2017 hanno visto PlayerUnknown's Battlegrounds protagonista: il famoso "titolo dei record" è approdato su console Xbox One ed è definitivamente uscito dall'Accesso Anticipato su PC. Come saprete, l'apprezzato gioco targato Bluehole arriverà in Cina grazie a Tencent, che si occuperà anche della pubblicazione della versione mobile chiamata PlayerUnknown's Battlegrounds: Army Assault.Oggi, grazie alla segnalazione dei colleghi ...

Catherine : Full Body ha una finestra di lancio e un Primo trailer ufficiale : L'annuncio di Catherine: Full Body è stata una sorpresa molto gradita per diversi giocatori. Lo è stata ancora di più quando siamo venuti a conoscenza del fatto che il progetto non sia di certo solo un remaster ma qualcosa a metà strada tra un remaster e un remake.Ci sarà infatti spazio per diverse novità tra cui una terza Catherine chiamata semplicemente Rin, per scene inedite, nuove situazioni e finali, nuovi livelli di difficoltà e anche una ...

Mamma Mia! Here we go again : il Primo trailer del sequel con Meryl Streep : Sull’isola di Kalokairi tutto è rimasto come è sempre stato. Il tepore del sole, le cianche sulla strada, le pietre bianche delle case e persino la salopette di Donna, il personaggio portato al successo da Meryl Streep nel primo capitolo di Mamma Mia!. Oggi, nove anni dopo quelle coreografie sui pontili, la storia riprende lì dove si era interrotta, con l’amore sempre più grande fra Sophie e Sky e le marachelle di Donna, Tanya e Ali, ...

Fabio Rovazzi nel trailer del suo Primo film - Il Vegetale : Nel giro di un paio di anni ha conquistato i social, ha fatto il botto con Andiamo a comandare ed è riuscito persino a coinvolgere Gianni Morandi in un progetto fortemente pop come quello del singolo Volare. A Fabio Rovazzi di consacrante mancava forse solo il cinema e la pellicola con cui debutta promette molto bene. In uscita il prossimo 18 gennaio, Il Vegetale, in cui è diretto accanto a Luca Zingaretti, da Gennaro Nunziate (regista dei ...

Il Vegetale : il trailer del Primo film con Fabio Rovazzi : Impettito come solo alle grandi occasioni e con una ventiquattrore di pelle stringata al braccio, Fabio Rovazzi si prepara all’ennesimo colloquio di lavoro. «Signor Rovazzi, le piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità?», gli chiedono al di là della scrivania e Rovazzi quasi non ci crede. Sogna i layout, la messa a punto dei banner, il calcolo dei barter ma, come c’era da aspettarsi, finirà a consegnare volantini di porta in ...

Narcos 4 : da Netflix il Primo trailer della nuova stagione : ... Netflix ha "ufficializzato" la molto attesa quarta stagione di Narcos , che sarà disponibile in streaming nel 2018 . Netflix ha anche annunciato i nuovi protagonisti, i due principali attori ...

Rihanna in Ocean’s Eight - Primo video trailer del film con Sandra Bullock - Anne Hathaway e Sarah Paulson : Le prime immagini di Rihanna in Ocean's Eight sono online nel trailer ufficiale del film: lo spin-off di Ocean's Eleven, il celebre franchise cinematografico sugli affascinanti truffatori che ha visto protagonisti tra gli altri George Clooney e Brad Pitt, stavolta torna al cinema con la sua versione tutta al femminile e un cast stellare ricco di premi Oscar. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, ...