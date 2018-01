Premio Nobel Phelps | lancio un messaggio agli italiani | siate ottimisti | creativi e

Premio Nobel Phelps : il futuro dell'Italia e' in mano agli italiani : (Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Premio Nobel Phelps il futuro dell'Italia e' in mano agli italiani, non e' determinato L'ha dichiarato il Premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 'Luiss Guido Carli' di Roma in occasione della quale gli è stata conferita la laurea Honoris ...

Marconi - il Premio Nobel cervello in fuga da vivo - umiliato da morto : il suo centro radio - dove nacque il Wi-fi - cade a pezzi : Denigrato in vita, umiliato in morte: così l’Italia tratta il suo più grande inventore moderno, Guglielmo Marconi, premio Nobel per la fisica a 35 anni, nel 1909, e inventore della telecomunicazione senza fili. Il suo centro radio di Coltano, frazione della campagna pisana, da dove fece partire il primo Wi-fi a onde lunghe, cade letteralmente a pezzi: il tetto è sfondato da alberi, le stanze infestate da erbacce. È di proprietà ...

Il Premio Nobel Bob Dylan in concerto a Jesolo e all'Arena di Verona : Genova, Jesolo e Verona sono le tre nuove date del tour italiano di Bob Dylan in aprile . Il cantautore premio Nobel ha deciso di prolungare il numero degli spettacoli dopo il tutto esaurito registrato per i concerti di Roma, Firenze, Mantova e Milano. Dylan, che mancava dai palcoscenici italiani dal 2015, toccherà quindi toccherà sette città partendo da ...

Borges e il Nobel mancato : 50 anni dopo sappiamo perché gli fu negato il Premio : Declassificazione dei vecchi archivi dell'Accademia svedese svelata dal quotidiano "Svenska Dagbladet"

Enzo Cursio in corsa per il Premio Nobel per la Pace 2018 : “La presentazione della candidatura di Enzo Cursio per l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace per il 2018, oltre a far onore alla Basilicata dà lustro a tutta la categoria dei giornalisti. É stato riconosciuto il suo impegno quotidiano nella…Continua a leggere →

La solitudine del Premio Nobel (con aperitivo) : IVREA . Debutteranno venerdì 12, al Teatro Giacosa, alle 19.30, 'Gli appuntamenti del venerdì', con il primo spettacolo della rassegna Teatro e Scienza, 'La solitudine del Premio Nobel la sera prima...

VOYAGER/ Anticipazioni 8 gennaio : Roberto Giacobbo intervista il Premio Nobel per la medicina Eric Kandel : VOYAGER, Anticipazioni 8 gennaio: alle 21.20, su Raidue, Roberto Giacobbo conduce un nuova appuntamento intervistando il premio Nobel per la medicina Eric Kandel.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 07:25:00 GMT)

Voyager : Roberto Giacobbo ospita il Premio Nobel per la medicina Eric Kandel : Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio di racconto e di ricerca con Voyager – ai confini della conoscenza, con una nuova serie di puntate in onda a partire da lunedì 8 gennaio in prima serata, alle 21.20, su Rai2. Nella prima puntata in un’intervista esclusiva al premio Nobel per la medicina Eric Kandel, neurologo e neuroscienziato amEricano, cercherà le risposte ad alcuni interrogativi sulla nostra mente: è possibile che nel prossimo futuro ...

Nobel Chimica : Dubochet ha ritirato Premio : Questa ricompensa è una testimonianza di unità della scienza, ha sottolineato Dubochet, mettendo in risalto come in 30 anni la sua invenzione abbia fatto passi da gigante grazie al lavoro degli altri ...

Nobel Chimica : Dubochet ha ritirato Premio : Questa ricompensa una testimonianza di unit della scienza, ha sottolineato Dubochet, mettendo in risalto come in 30 anni la sua invenzione abbia fatto passi da gigante grazie al lavoro degli altri ...

Nobel Chimica : Dubochet ritira oggi Premio : Molto interessato alla politica, si definisce di sinistra e tiene un blog nel quale commenta l'attualit .

Nobel per la pace : il Premio a chi lotta contro le armi nucleari (ricordando Chernobyl) : Setsuko Thurlow ha 85 anni. Il 6 agosto 1945 era una studentessa, aveva 13 anni e viveva a Hiroshima. Il 6 agosto del 1945 è il giorno in cui la bomba atomica, l’arma nucleare mai usata fino a quel momento, è stata sganciata sulla città giapponese. Oggi, insieme alla direttrice esecutiva di Ican, la trentacinquenne svedese Beatrice Fihn, ritira il premio Nobel per la pace assegnato a Ican, l’organizzazione che si batte per l’eliminazione delle ...

Sopravvissuta a Hiroshima ritira il Premio Nobel per la pace : Il premio Nobel per la pace 2017 è stato consegnato oggi a Setsuko Thurlow, una donna Sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, che ha ritirato il premio a nome della Ong...

La scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda finisce su un doodle : Il 10 dicembre del 1926 alla scrittrice Grazia Deledda veniva consegnato il premio Nobel per la letteratura.