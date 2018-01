Pokémon GO | in arrivo nuove creature da Hoenn?

Bayonetta 3 e Pokémon per Switch in arrivo nel 2018? : Dopo un 2017 ricchissimo, i possessori di Nintendo Switch guardano al 2018 e tra i titoli in arrivo sulla console Nintendo spiccano sicuramente due IP attesissime, l'annunciato RPG dei Pokémon e Bayonetta 3, che ha lasciato tutti a bocca aperta dopo essere stato rivelato a sorpresa durante i The Game Awards 2017.Entrambi al momento non sono corredati da una data di lancio ufficiale, ma secondo alcuni un recente sondaggio diffuso da Nintendo ...

Indiscrezioni su Pokemon per Switch : modifiche al sistema di combattimento in arrivo? : Sappiamo tutti che il prossimo capitolo principale della celebre saga dei Pokemon uscirà per la nuova console arrivata in casa Nintendo, Switch, ma per un po' di tempo non si è saputo altro.Ora invece, come riferisce Nintendoenthusiast, pochi giorni prima del nuovo anno sembrerebbe ci siano delle Indiscrezioni riguardo il nuovo capitolo in arrivo. Vale la pena ricordare che si tratta di Indiscrezioni in alcun modo confermate, per cui vanno prese ...

Pokémon Versione Cristallo in arrivo sul Nintendo eShop per 3DS : Quando fu lanciato in Giappone circa 17 anni fa, Pokémon Versione Cristallo introdusse molte nuove funzioni alla franchise Pokémon. Nonostante condivida con Pokémon Versione Oro e Pokémon Versione Argento molte emozionanti avventure e sfide, Pokémon Cristallo è stato il primo titolo Pokémon a permettere di selezionare il personaggio giocabile tra un maschio o una femmina, così come il primo gioco a introdurre le animazioni dei Pokémon durante le ...

Harry Potter - in arrivo un gioco in stile Pokémon Go : Non smette di espandersi il modo magico legato al mago più famoso del mondo: dopo film, videogiochi, parchi di divertimento, siti dedicati e audiolibri, Harry Potter avrà infatti anche il suo gioco in realtà aumentata, con un lancio previsto per il 2018, appena un anno dopo i festeggiamenti per il ventennale della saga. A produrlo sarà la Niantic Labs, ovvero la stessa società dietro al clamoroso successo di Pokémon Go. Secondo quando riportato ...

In arrivo dagli sviluppatori di Pokémon GO il gioco di Harry Potter in realtà aumentata : Sulle orme di Harry Potter, in questa dimensione, nelle città di tutto il mondo reale, i giocatori potranno immergersi in un universo fantastico, sfoderare le bacchette e lanciare incantesimi, ...