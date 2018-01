Pietro Orlandi | “Papa Francesco mi ha detto che mia sorella è in cielo”

: Noto comunque che l’acconciatura alla “Pietro Orlandi” va alla grande #chilhavisto - LaLunaCheBalla : Noto comunque che l’acconciatura alla “Pietro Orlandi” va alla grande #chilhavisto - cyberscema : Pierino is the new Pietro Orlandi #chilhavisto - mariorossinet : RT @CI_Italia: La storia di Emanuela Orlandi è la più famosa, ma non è l'unica a restare in sospeso da anni. Pietro Orlandi racconta cinque… - CI_Italia : La storia di Emanuela Orlandi è la più famosa, ma non è l'unica a restare in sospeso da anni. Pietro Orlandi raccon… - TommasoMont : Visto in tv il primo episodio di "Scomparsi", di Pietro Orlandi. Prima puntata sul caso della sorella Emanuela.... -

Leggi la notizia su newsgo

(Di giovedì 18 gennaio 2018)mi hache miaè in“Per me miaè viva fino a prova contraria, in Vaticano sanno qualcosa che non so”. A pochi giorni dal cinquantesimo compleanno di Emanuela,esprime tutti i suoi dubbi sul silenzio della Santa Sede nei 35 anni di buio … L'articolomi hache miaè insembra essere il primo su NewsGo.