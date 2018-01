Phil Spencer nomina uno dei pezzi grossi di Minecraft come supervisore dei Microsoft

Microsoft : Phil Spencer annuncia "cambiamenti positivi" all'E3 2018 : A quanto pare non è mai troppo presto per prepararsi all'importante evento dell'E3: nella sua recente apparizione nel podcast di Major Nelson, il responsabile di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato che Microsoft apporterà alcune modifiche alla conferenza dell'E3 2018.Stando a quanto riportato da Gamingbolt, Spencer ha dichiarato: "non credo che ne abbiamo già parlato, ma penso che ci saranno dei cambiamenti positivi all'E3. Potrebbe essere ...

Microsoft pensa a un servizio streaming simile a PlayStation Now? Lo rivela Phil Spencer : Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha sottolineato l'impegno soprattutto in ambito software first-party ma il futuro di Microsoft punta anche verso un altro progetto che potrebbe diventare realtà nei prossimi anni.Stiamo parlando di un servizio di streaming, un'iniziativa per il momento molto fumosa ma sicuramente da tenere d'occhio. Ecco quanto traspare dall'intervista concessa a Bloomberg: "Probabilmente Microsoft ...