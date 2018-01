Petrolio - prezzi stabili. Focus sull'OPEC : Quotazioni del Petrolio deboli in attesa che l'OPEC pubblichi il rapporto mensile sul mercato dell'oro nero. Il più vicino contratto sul Light Crude statunitense scambia a 64,02 dollari al barile, in ...

Petrolio - prezzi sotto massimi tre anni : (Teleborsa) - Le quotazioni di Petrolio hanno avviato l'ottava all'insegna della debolezza pur rimanendo vicino ai massimi di tre anni. Il future sul Brent di Londra scambia a 69,27 dollari al barile ...

I prezzi del Petrolio infiammano Saipem - titolo vicino a 4 euro : (Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Saipem , +0,25% seguendo la cautela che domina sul mercato. Ma la nuova fiammata dei prezzi del greggio, spinge in avanti le azioni che si ...

Non si ferma l'accelerata del Petrolio : prezzi ai massimi da 3 anni : Non si arresta la corsa al rialzo del prezzo del petrolio. I contratti sul greggio Wti con scadenza a febbraio sul mercato after hour di New York hanno guadagnato 57 centesimi fino ad arrivare a quota ...

Petrolio - prezzi sui massimi da tre anni : (Teleborsa) - L'ondata di freddo negli Stati Uniti e l'indebolimento del dollaro stanno alimentando la corsa rialzista dei prezzi del Petrolio. A fare da assist alle quotazioni petrolifere, ...

I prezzi del Petrolio in calo dopo il record di crescita - : A partire dalle 13:40 il costo dei futures di marzo del Brent è diminuito del 0,21 per cento, fino a 66,72 dollari al barile. La mattina il prezzo del petrolio Brent per la prima volta dal maggio del ...

Esplosione oleodotto Libia - prezzi Petrolio agguantano $60 per prima volta da giugno 2015 : Per la prima volta dal 25 giugno del 2015, i prezzi del petrolio crude scambiati sul Nymex di New York hanno riagguantato la soglia dei 60 dollari al barile.

Petrolio - prezzi in discesa su dati Baker Hughes : (Teleborsa) - Avvio di settimana in calo per il Petrolio, con il future sul Brent che lima lo 0,03% a 63,38 dollari e il WTI in flessione dello 0,38% a 57,14 dollari. I prezzi dell'oro nero restano ...

Petrolio - prezzi in calo sui mercati asiatici : Roma, 7 dic. (askanews) - prezzi del Petrolio in calo sui mercati asiatici. I futures sui Wti vengono scambiati a 55,82 dollari al barile, in calo dello 0,25%, mentre quelli sul Brent si attestano a ...

Prezzi Petrolio in calo su dati Baker Hughes : (Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in raffreddamento, con il future sul Brent che cede lo 0,50% a 63,16 dollari e il WTI in flessione dello 0,90% a 58,42 dollari. A spingere al ribasso i corsi del ...