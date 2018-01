: Pensioni, ultimissime novità ad oggi 18/01: follia lavorare fino a 66 anni? - greengroundit : Pensioni, ultimissime novità ad oggi 18/01: follia lavorare fino a 66 anni? - _pensionati_ : Pensioni, ultimissime novità ad oggi 18/01: follia lavorare fino a 66 anni? - ste_calic : Pensioni, ultimissime novità ad oggi 18/01: follia lavorare fino a 66 anni? - pierecall : Pensioni, ultimissime novità al 16/01: Damiano replica a Salvini sulla Fornero - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Pensioni, ultimissime novità al 16/01: Damiano replica a Salvini sulla Fornero - Blasting… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Le ultime novita' sulle #ad18 gennaio 2018 vedono arrivare nuove richieste dalla Lega Nord per il rilancio della Quota 41 in favore di tutti i lavoratori VIDEO. Nel frattempo si riaccende la discussione sulleminime a 1000 euro, che potrebbero arrivare a costarea 18 miliardi di euro. Dai frontalieri di Monaco emerge invece l'ultimo caso limite in materia: i pensionati sono infatti costretti a dimostrare di essere in vita trimestralmente se non mensilmente, con evidenti e comprensibili disagi per le persone malate o più anziane. Vediamo insieme tutti i dettagli ed i nuovi aggiornamenti sul comparto nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Salvini LN rilancia la quota 41 ed il turn over generazionale I lavoratori dopo 41di contribuzione devono poter andare tutti in pensione. Ad affermarlo è il leader della Lega Nord Matteo Salvini, ...