Pattinaggio | Kostner terza a Mosca

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 – Carolina Kostner : “Ho fatto tanta strada rispetto all’anno scorso. Le russe sono super forti : mi motivano!” : Carolina Kostner non smette di stupire. La pattinatrice azzurra ha incantato nel corso della sua esibizione dello short program degli Europei di Mosca, sulle note di “Ne me quitte pas” (clicca qui per vedere il video dell’esibizione). La 30enne, nativa di Bolzano, ha fatto segnare il proprio record personale, piazzandosi al terzo posto nella scia delle stelle russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Carolina ha praticamente ...

Pattinaggio - Europei Mosca : Carolina Kostner terza nel corto - nuovo record italiano : Mosca - Carolina Kostner strabilia lo 'Sport Palace Magasport' di Mosca agli Europei di Pattinaggio di figura. L'azzurra, elegantemente vestita di rosso sulle note di 'Ne me quitte pas', danza sul ghiaccio, ottenendo, dopo il corto, non ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Zagitova stupisce - Medvedeva e Kostner la inseguono! Tra poco il libero delle ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico , seconda giornata (giovedì 18 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner da brividi! Una Fata illumina Mosca - è terza ad un soffio da Zagitova e Medvedeva nello short program : La Musa ha realizzato l’ennesima magia della sua infinita carriera, ha pennellato delle linee uniche e inimitabile. Semplicemente una Dea che ha saputo tirare fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro, risultando praticamente perfetta sul ghiaccio di Mosca e confezionando una delle prove più belle degli ultimi anni. Emotivamente toccante, tecnicamente perfetta, sbalorditiva sotto il profilo espressivo, interprete perfetta di una ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner commuove Mosca! La Musa è divina - in testa in attesa dell'Armata Rossa

Pattinaggio artistico - Europei 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per la magia da sogno! Sfida all’Armata Rossa per incantare : Quando scende sul ghiaccio illumina tutto quello che le sta attorno. Quando pattina è la Grazia fatta a persona. Quando si esibisce al cospetto di folle oceaniche in qualsiasi angolo del Pianeta è un tuffo al cuore, è emozione allo stato puro, è talento naturale controllato da una classe cristallina che è in grado di far sognare chiunque. Unica per bellezza, semplice incarnazione dell’arte del bello, Divina artista che non smette mai di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : l’Italia si stringe con Carolina Kostner! Domani lo short program - primo passo per puntare al podio : Ci siamo. Domani mattina Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena a Mosca. Sarà la quattordicesima volta in una rassegna continentale per l’azzurra. Per la campionessa altoatesina sarà fondamentale eseguire fin da subito in modo pulito lo short program, in modo da non staccarsi dalle agguerritissime e talentuosissime atlete russe, cercando di prendere il suo spazio nella ...