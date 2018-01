Pattinaggio artistico | Europei 2018 | tripletta russa nelle coppie d’artistico | rimonta di

Pattinaggio artistico - quando gareggia Carolina Kostner nel programma libero? Programma - orari e tv. A caccia del podio europeo! : Carolina Kostner ha incantato il pubblico di Mosca nel Programma corto degli Europei. L’azzurra si è esibita sulle note di “Ne me quitte pas”, centrando il record personale di punti e soprattutto il terzo posto dietro alle superfavorite, le giovani russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Carolina ha praticamente già ipotecato quella che sarebbe la sua undicesima medaglia continentale, un record, ma può andare a caccia della ...

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : titolo maschile promesso a Javier Fernández - Matteo Rizzo per sorprendere ancora : La terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 vedrà l’assegnazione delle medaglie della prova maschile. Nettamente al comando dopo il primo segmento di gara, lo spagnolo Javier Fernández López ha già messo un’ipoteca sul suo sesto titolo continentale consecutivo, impresa che, se confermata nel free skating di venerdì, sarebbe seconda solamente al filotto di otto vittorie fatte segnare dall’austriaco Karl ...

Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 – Carolina Kostner : “Ho fatto tanta strada rispetto all’anno scorso. Le russe sono super forti : mi motivano!” : Carolina Kostner non smette di stupire. La pattinatrice azzurra ha incantato nel corso della sua esibizione dello short program degli Europei di Mosca, sulle note di “Ne me quitte pas” (clicca qui per vedere il video dell’esibizione). La 30enne, nativa di Bolzano, ha fatto segnare il proprio record personale, piazzandosi al terzo posto nella scia delle stelle russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva. Carolina ha praticamente ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il piazzamento. Marchei ed Hotarek perdono una posizione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il piazzamento. Ora Marchei – Hotarek : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : la start list del programma libero maschile. L’orario d’inizio e il programma. Come vedere la gara in tv : La terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018 prevede lo svolgimento del free skating maschile a partire dalle ore 15:45 italiane. Sul ghiaccio moscovita, l’Italia sarà rappresentata dal fresco campione nazionale Matteo Rizzo, eccellente sesto dopo il primo segmento di gara. Lo spagnolo Javier Fernández López, al comando dopo il programma corto, è invece lanciato verso un sesto titolo consecutivo. Le gare saranno ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Zagitova stupisce - Medvedeva e Kostner la inseguono! Tra poco il libero delle ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico , seconda giornata (giovedì 18 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner da brividi! Una Fata illumina Mosca - è terza ad un soffio da Zagitova e Medvedeva nello short program : La Musa ha realizzato l’ennesima magia della sua infinita carriera, ha pennellato delle linee uniche e inimitabile. Semplicemente una Dea che ha saputo tirare fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro, risultando praticamente perfetta sul ghiaccio di Mosca e confezionando una delle prove più belle degli ultimi anni. Emotivamente toccante, tecnicamente perfetta, sbalorditiva sotto il profilo espressivo, interprete perfetta di una ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner commuove Mosca! La Musa è divina - in testa in attesa dell’Armata Rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : scatta l’ora di Carolina Kostner! Tutti con la Musa per la sfida all’Armata. Oestlund in testa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Oestlund al comando - Russo e Cristini cadono. Attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Hendrickx al comando - Russo e Cristini cadono. Attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Hendrickx al comando - sale l’attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Brezinova in testa - sale l’attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...