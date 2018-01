Parlamentarie M5S | i Consiglieri Regionali | decisioni prese dallo staff nazionale

M5s - prova di compattezza dopo il caos delle Parlamentarie : Domattina Di Maio, Grillo e Casaleggio depositeranno al ministero dell'Interno il simbolo del M5s in vista del voto. 10 mila gli aspiranti parlamentari che hanno partecipato alla selezione online. ...

Parlamentarie - Di Battista (M5S) : “Caos esclusi? Regole interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

M5S - Di Maio a Radio24 : “L’attacco di De Benedetti? Lo metto nel curriculum”. “Caos Parlamentarie? Non è vero” : “Hanno detto a me per anni che eterodiretto da Grillo: ma è Renzi che è eterodiretto da De Benedetti, che del resto ha avuto sempre la tessera numero uno del Pd“. Così Luigi Di Maio intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino a Radio24. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha poi risposto alle domande sul caos parlamentarie: “Ogni volta che il M5s fa le parlamentarie leggo sui giornali caos, incapacità, quando i partiti ...

M5s : Cancelleri - caos Parlamentarie? Da giornali solite balle : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Una grande prova di democrazia diretta" che ha visto "tantissima partecipazione" con la "bellezza di poter scegliere chi votare, senza filtri". Così Giancarlo Cancelleri, big del M5s in Sicilia e responsabile delle liste pentastellate nell'Isola per le elezioni politi

M5s : Cancelleri - caos Parlamentarie? Da giornali solite balle (2) : (AdnKronos) - "L’unica certezza in questa storia è che i giornali raccontano balle - puntualizza il pentastellato -, non ci sono altre certezze, oltre ovviamente al fatto che questo è stato un altro momento storico di grande partecipazione popolare, unico al mondo. Nessuno lo aveva mai fatto ancora,

Parlamentarie M5S - la rabbia degli esclusi : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Non si fermano le polemiche per le Parlamentarie grilline, concluse ieri sera dopo due giorni di problemi tecnici e rallentamenti sulla piattaforma Rousseau. A fare i conti ...

Abbiamo provato a candidarci alle Parlamentarie del M5S. Ed è andata malissimo : «Ma scusa, se dovessi essere eletto, perché non vai veramente in Parlamento?». «Mamma, ti prego, sono un giornalista». Era iniziata così, la mia avventura politica. Con una richiesta corale di genitori e amici, allettati dall’eventuale compenso che avrei ricevuto una volta salito sui palazzi del potere di Roma. È proseguita con carte bollate, la compilazione di un profilo simile a Tinder e tre code, di cui una virtuale. È finita con un No ...

M5S : a Parlamentarie 10 mila candidati : (ANSA) - ROMA, 18 JAN - Sono stati 10 mila gli aspiranti parlamentari che si sono autocandidati alla selezione del M5s. Il dato definitivo lo fornisce Luigi Di Maio a Radio 24 dove ha fatto il punto ...

Chiuse le Parlamentarie M5S : raffica di proteste - gli esclusi minacciano ricorsi : parlamentarie 5 Stelle: votazioni concluse ieri sera, ma infuria la polemica. La giornata di mercoledì, infatti, è stata segnata dal caos. Con le parlamentarie "stiamo facendo una cosa che non ha uguali, facciamo...

M5S - caos Parlamentarie. E scoppia il caso quote rosa : Votazioni chiuse. «Il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza, il caos non c'è stato», si legge sul blog di Grillo. In realtà nel tardo pomeriggio...

Elezioni - M5s : Parlamentarie concluse tra le polemiche. Domenica esito - : L'annuncio la sera del 17 gennaio, dal blog di Beppe Grillo, dove si sottolinea: "La proroga non è stata necessaria". Sugli esclusi: "Nessun timore per ricorsi". Di Maio: "Per italiani fatta cosa ...

M5S - caos Parlamentarie. E scoppia il caso quote rosa : In realtà nel tardo pomeriggio si era optato per prorogare perché anche ieri il sito Rousseau su cui si sta velocemente spostando tutta l'attività politica del M5S (i siti ufficiali che custodivano ...

M5S - sfuma il sogno Ferilli in lista. Parlamentarie chiuse tra i veleni : Audio diffuso dagli ex della Casaleggio: 'Blocca i clic, è un manicomio' . Polemiche e accuse, incubo hacker. E a sera arriva lo stop alle votazioni È stato come un sogno hollywoodiano: "Ti immagini, ...