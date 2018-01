Papa Francesco in Cile e Perù Diretta streaming video | Vescovo Ayacucho | Paese

Papa Francesco colpito al volto in Cile mentre saluta la folla dalla papamobile Video : #Papa Francesco è stato colpito al volto da qualcosa durante la prima giornata di visita a Santiago del Cile. Un oggetto è stato lanciato da qualcuno durante la sua visita pastorale ed ha raggiunto la testa del Pontefice, che ha risentito per un attimo dell'inatteso colpo arrivato sulla sua guancia sinistra, mentre si trovava sulla “Papa-mobile” aperta, attraversava la spianata O'Higgins a Santiago del Cile e stava sorridendo verso la folla che ...

Papa IN CILE/ Il realismo di Francesco contro i nuovi terroristi e i neo-conquistadores : Ieri il PAPA è volato nel sud del CILE, nella terra rivendicata dal popolo Mapuche, un problema per la democrazia CILEna. E Francesco ha scelto, ma senza ideologia.

Papa Francesco in difesa degli indigeni Mapuche in Cile - ma avverte : "No alla violenza" : Il Papa riconosce che i popoli indigeni in Cile, in particolare i Mapuche, hanno subito "tante ingiustizie" e "gravi violazioni dei diritti umani". Spiega che l'"unità" di una nazione non può essere "un'uniformità asfissiante" né venire imposta col "predominio" e la "forza del più forte". Ma allo stesso tempo, avverte proprio i Mapuche che "il mutuo riconoscimento" non si può costruire "sulla base della ...

'Non ci sono culture superiori' (Papa Francesco con i nativi Mapuche) : Roma, 17 gen. (askanews) 'Dobbiamo lasciare da parte la logica di credere che ci siano culture superiori o inferiori': lo ha detto il Papa nella messa 'per il progresso dei popoli' a Temuco, sud del ...

Papa Francesco incontra in Cile le vittime di abusi : “Mi scuso. Provo vergogna e dolore” : Papa Francesco incontra in Cile le vittime di abusi: “Mi scuso. Provo vergogna e dolore” Nel corso del suo tour in Sud America, Papa Francesco ha fatto tappa in Cile dove ha anche incontrato le vittime di abusi subite da prelati della Chiesa cattolica, che in questo Paese rappresentano una vera e propria piaga dopo […] L'articolo Papa Francesco incontra in Cile le vittime di abusi: “Mi scuso. Provo vergogna e dolore” sembra essere il primo ...

