, La ripresa è "in corso" e "vanno rafforzate" le sue "componenti strutturali".Così il ministro Economia,. "Se il percorso di rafforzamento del paese verso investimenti e stabilizzazione venisse frenato,il rischio sarebbe di tornare indietro", spiega. Nel fare un bilancio sul mercato del lavoro:"Ci sono luci ed ombre. La disoccupazione è calata ma è ancora troppo alta,l'11%, il numero dei laureati è troppo basso.il nostro Paese per l'estero". "La sfida è investire in capitale umano".(Di giovedì 18 gennaio 2018)