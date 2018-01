Oro in calo sotto il peso del dollaro

PAOLO FOX/ Oroscopo di domani e settimanale 15-21 Gennaio 2018 - classifica : in calo Acquario - Ariete e Cancro : Oroscopo della settimana di PAOLO Fox: cosa ci aspetta domani 15 Gennaio 2018? lo Scorpione è pronto a staccarsi da un passato complicato, Sagittario in grande crescita.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Paolo Fox / Oroscopo - oggi 12 gennaio 2018? : calo fisico per la Vergine - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi venerdì 12 gennaio 2018, previsioni segno per segno nel dettaglio: il Toro recupera l'energia, ottima ripresa anche per il Leone, calo fisico della Vergine.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Previsioni materie prime 2018 - Oro in calo secondo ADIIS : ... nel caso in cui l' inflazione dovesse aumentare più del previsto, o ancora nel caso in cui i rischi geopolitici dovessero intensificarsi, le prospettive per l'economia globale dovessero deteriorarsi ...

Record di occupati da 40 anni. In calo i giovani senza lavOro : A novembre si registra il nuovo Record storico degli occupati, al top da 40 anni, che aumentano di 345 mila unità. Ma i nuovi assunti sono quasi tutti a tempo determinato. E resta al palo la fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, quella che dovrebbe imprimere maggiore propulsione all’economia del Paese. Una buona notizia è il Record storico per il tas...

Disoccupazione in calo all'11% - mai così bassa dal 2012. Ma crescono soprattutto i posti di lavOro a termine : Il tasso di Disoccupazione a novembre è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso è diminuito di un punto percentuale ...

Umbria - lavOro in calo - Il Rapporto Ires Cgil : Si conferma insomma l'allarme occupazione in Umbria, 'con l'esigenza di ridare dignità e diritti al mondo del lavoro, soprattutto giovanile. Infatti, finita la politica degli incentivi alle imprese ...

Euro in calo dopo inflazione Eurozona - dollaro si rafforza sullo yen in attesa report lavOro : In attesa della pubblicazione del report occupazionale Usa di dicembre, l'Euro scende dai massimi in quasi tre anni nei confronti del dollaro, virando in territorio negativo.

Oroscopo 2018 - Scorpione/ Paolo Fox - piccolo calo in febbraio ma grande anno per questo segno! : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Scorpione, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della showgirl Antonella Elia.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 16:07:00 GMT)

I single in cerca di casa comprano soprattutto bilocali - ma i lOro acquisti sono in calo : Compravendite immobiliari in calo da parte dei single (celibi/nubili, separati/divorziati e vedovi) nel primo semestre del 2017, secondo quanto rilevano le reti Tecnocasa e Tecnorete. Le compravendite immobiliari da parte di single sono state il...

Real MontOrotondo Scalo - Centioni è il nuovo tecnico : MONTEROTONDO - David Centioni è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Monterotondo Scalo. Il tecnico, ex Torrenova, Cecchina, Futbolclub, Real Colosseum e Crecas, ha già iniziato a preparare la ...

Un esercito di italiani in cerca di lavOro Sono più di sei milioni (ma in calo) : Quelli che cercano e desiderano un lavoro Sono comunque diminuiti del 3,5% in un anno. Boom delle attività culturali e delle cosidette mini famiglie, gli ex single