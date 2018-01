Ornella Vanoni a Sanremo 2018 con Imparare ad Amarsi rilascia la raccolta Un pugno di

Omicidio di Gianni Versace/ American Crime Story - Ornella Vanoni ricorda l'amico in barba alle polemiche : Una posizione fuori dal coro per Ornella Vanoni che ricorda l'amico in occasione dell'arrivo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, la serie bocciata dalla famiglia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Ornella Vanoni : «Il mio amico Gianni Versace» : L’omicidio di Gianni Versace è diventato una serie tv. Raccontato da quell’autore geniale e poliedrico che è Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) nella seconda stagione del suo ultimo cult American Crime Story. Sfoglia gallery La serie The Assassination of Gianni Versace, nove episodi in arrivo in Italia il 19 gennaio su FoxCrime, vede protagonisti Édgar Ramírez nei panni dello stilista italiano ...

Enzo Grananiello/ “Ornella Vanoni? Cantare con lei è stato come la quercia e le foglie” (Domenica In) : Enzo Grananiello sarà uno degli ospiti della prossima puntata del programma di Rai uno Domenica In, la trasmissione condotta da Cristina e Benedetta Parodi dove parlerà della sua carriera. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:34:00 GMT)

Pacifico : «Per il brano che canterò con Ornella Vanoni e Bungaro ho cercato parole d’amore e perseveranza» : Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo sia in veste di autore, firma tre dei brani in gara, sia sul palco dell’Ariston con l’inedito trio Vanoni-Bungaro-Pacifico, fortemente voluto dal direttore artistico Claudio Baglioni. In qualità di autore, Pacifico ha scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli il testo del brano “Il segreto del tempo”, per Enzo Avitabile e ...

Ornella Vanoni il 29 marzo all’Auditorium Parco della Musica Roma : Una carriera lunga 60 anni e una voce tra le più belle e inconfondibili del panorama italiano. Ornella Vanoni torna a Roma per portare le sue canzoni e... L'articolo Ornella Vanoni il 29 marzo all’Auditorium Parco della Musica Roma su Roma Daily News.

Patty Pravo e Ornella Vanoni : primo tour assieme : Si conoscono da una vita, ma non hanno mai lavorato insieme. Adesso, al motto di «non è mai troppo tardi», per Ornella Vanoni e Patty Pravo è arrivato il momento di recuperare: le due primedonne della musica italiana saranno infatti protagoniste di uno spettacolo itinerante ancora top secret che dovrebbe debuttare a settembre nel 2018. Si tratta di un tour ancora da inventare, ma che metterà a confronto due stili e due repertori completamente ...

Ornella Vanoni a Sanremo 2018 con Bungaro e Pacifico : un trio inedito di veterani del Festival : Sanremo 2018 Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico cantano Imparare ad amarsiOttava partecipazione al Festival di Sanremo per Ornella Vanoni, l'ultima datata 1999. Tante le apparizioni televisive nel corso della lunga carriera della cantante milanese in attività dal 1956. Recentemente nel 2008 Rai 1 le ha dedicato uno show in prima serata con tanti ospiti, tra cui lo stesso Claudio Baglioni intitolato Ornella ancora più di me.prosegui la ...

Cantanti Big - Festival di Sanremo 2018/ I nomi ufficiali : Ornella Vanoni e Noemi in gara (Sarà Sanremo) : Chi sono i big di Sanremo 2018, i nomi ufficiali dei Cantanti: rumors e favoriti. Le ultime notizie sugli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per il Festival della musica italiana(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 23:00:00 GMT)

Ornella Vanoni e gli altri : il fantacast del Festival di Baglioni. E se la grande sorpresa fosse Elisa? : Venerdì sera Claudio Baglioni darà in diretta tv, sui Rai 1, la composizione del cast del suo Festival, in onda dal 6 al 10 febbraio. Quei venti nomi per i quali è partita la corsa al 'chissà chi ci ...

Lorenza Mario è Ornella Vanoni/ "Un'espressione amara" non ha convinto la Goggi (Tale e Quale Show 2017) : Puntata finale del torneo di Tale e Quale Show, Lorenza Mario dopo aver vestito i panni di Marilyn Monroe questa sera dovrà proporre l’imitazione della celebre cantante Ornella Vanoni.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 23:20:00 GMT)