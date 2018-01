Operaio di 19 anni muore incastrato nel tornio

Incastrato nel tornio davanti al padre : muore Operaio di 19 anni nel Bresciano : Il giovane operaio è morto mercoledì sera dopo un incidente sul lavoro: era il figlio del titolare, Fontano Lecci. Vana la corsa in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia

Morti sul lavoro - Operaio di 19 anni ucciso da un tornio nell’azienda di famiglia : È morto nella notte tra mercoledì e giovedì Luca Lecci, operaio di 19 anni che era rimasto schiacciato in un tornio sotto gli occhi del padre, proprietario dell’azienda. E’ accaduto a Rovato, in provincia di Brescia, all’interno della Elettrotecnica Lg. Il giovane stando alle ricostruzioni è rimasto incastrato con una manica del maglione nel macchinario che non si è fermato, trascinandolo. E’ morto agli Spedali Civili di Brescia. Il ...

Aveva solo 39 anni Mario Amodio - ex Operaio dell'Ilva e campione del mondo di karate - un carcinoma alla lingua è stato fatale : Aveva solo 39 anni Mario Amodio ex operaio dell'Ilva che lavorava nel reparto Carpenteria dello stabilimento tarantino. Nel 2005 si era ammalato di sclerosi multipla e nel 2008 i medici Avevano ...

