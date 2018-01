Oltre 700 furti in casa | come se niente fosse

Statali - verso l'ok al contratto : "Tempi stretti per arretrati a febbraio". Una tantum fino a Oltre 700 euro : Sul contratto degli Statali i conti tornano. Secondo quanto si apprende, l'accordo per il rinnovo trova il parere positivo della Ragioneria generale dello Stato. l'ok era atteso ma era...

Statali - verso l'ok al contratto : 'Tempi stretti per arretrati a febbraio'. Una tantum fino a Oltre 700 euro : Sul contratto degli Statali i conti tornano. Secondo quanto si apprende, l'accordo per il rinnovo trova il parere positivo della Ragioneria generale dello Stato. l'ok era atteso ma era fondamentale ...

Grave epidemia di listeriosi in Sudafrica : Oltre 700 casi e 60 vittime : Grave epidemia di listeriosi in atto in Sudafrica: el 2017 sono stati confermati 727 casi che hanno causato 61 decessi, soprattutto nella provincia del Gauteng e a Johannesburg. Secondo le autorità scientifiche si tratta della più Grave epidemia di listeriosi mai registrata in Sudafrica. La malattia infettiva causata dal batterio Listeria, viene trasmessa all’uomo tramite alimenti contaminati e si manifesta con febbre, vomito e ...

Maltempo Puglia : torna la neve in Capitanata - imbiancate le vette Oltre i 700 metri : La neve ha fatto il suo ritorno in provincia di Foggia. Imbiancati questa mattina i Monti Dauni: il manto bianco ha ricoperto i rilievi superiori ai 700 metri. neve a Faeto e Monteleone di Puglia, ed anche sulle vette del subappennino Dauno (monte Crispignano, Monte Sambuco e Monte Cornacchia). A causa del vento forte sono fermi i collegamenti marittimi con le Isole Tremiti. Domani la perturbazione dovrebbe lasciare la Capitanata. L'articolo ...

Nuovo ospedale per Oltre 700 posti letto : E rispetto all'ok al finanziamento arrivato dal Governo, il sindaco Alessandro Canelli e l'assessore alla Città della Salute e della Scienza Angelo Sante Bongo hanno manifestato la propria ...

Gerusalemme capitale - all'Onu Italia dice no. Israele bombarda Gaza dopo lancio di tre razzi. Due palestinesi uccisi - Oltre 700 feriti : Per oggi, nel giorno dedicato alla preghiera dai musulmani in tutto il mondo, Hamas aveva chiamato i palestinesi a iniziare una 'nuova Intifada', in coincidenza con il 30mo anniversario dell'inizio ...

Palestinese ucciso dai soldati israeliani a Gaza - Oltre 700 feriti in Cisgiordania : Un Palestinese di 30 anni è rimasto ucciso negli scontri con le forze di sicurezza israeliane lungo il confine con la Striscia di Gaza nel “venerdì della rabbia”, dopo l’annuncio di Trump che riconoscerà Gerusalemme come capitale d’Israele. Lo riferisce il ministero Palestinese della Sanità, che ha identificato la vittima come Mohammad al-Masri, uc...

Salute - Lorenzin : Oltre 700 mila pazienti psichiatrici assistiti : “In Italia gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici nel corso del 2015 ammontano a piu’ di 700 mila, di cui il 54,4% dei casi di sesso femminile mentre la composizione di eta’ riflette l’invecchiamento della popolazione generale con un 66,1% di pazienti al di sopra dei 45 anni”. E’ quanto scrive il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel messaggio inviato ai partecipanti alla Giornata ...

A Comiso una serra di marijuana : Oltre 700 piante : Scoperta dai carabinieri di Comiso una serra con oltre 700 piante di marijuana. Arrestate due persone.

Legge di Bilancio 2018 - Oltre 700 emendamenti in Senato : È iniziato ieri pomeriggio l’esame degli oltre 700 gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018, presentati dai gruppi parlamentari alla Commissione Bilancio in Senato. Il provvedimento dovrebbe giungere all’esame dell’Aula lunedì prossimo. Molti gli emendamenti presentati a favore delle famiglie, ma non mancano anche quelli su affitti brevi, Iva agevolata, proroga dell’Ape social e web tax. Diversi gli emendamenti ...

Spazio - da Horizon 2020 Oltre 700 mln per i prossimi tre anni : Roma, 21 nov. (askanews) Con un budget di 709 milioni di euro per lo Spazio nel triennio 2018-2020, il programma di ricerca europeo Horizon 2020 'ha ancora davanti a sé tre anni importanti, non è ...

Sequestrati Oltre 2700 artifizi pirotecnici - denunciata una persona : SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA) Nel corso della serata del 20 novembre, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Serra San Bruno, durante un normale controllo alla circolazione stradale, fermavano ...